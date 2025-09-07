Calabria

Attacco alla stampa, Tridico «Solidarietà a LaC, Occhiuto tenta di mettere il bavaglio all’informazione libera»

Pasquale Tridico
«Attaccare un diritto, qual è quello all’informazione, è fatto grave e offensivo in Paese civile. Questi sono i metodi del più becero centrodestra d’Italia: intimidazioni, querele temerarie, minacce ai giornalisti che non reputano allineati con loro.
L’attacco sferrato da Occhiuto a LaC è gravissimo perché mina le fondamenta di quel diritto e di valori sacrosanti. Esprimo, per questo, la mia solidarietà personale e quella di tutto il campo progressista ai giornalisti di LaC, alla direzione ed al gruppo editoriale.
Le calabresi, i calabresi sapranno decidere tra l’io, io, io e il noi». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.
