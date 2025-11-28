Cosenza

Attentato a Francesco Cicciù: Filomena Greco esprime la sua ferma condanna per l’episodio e piena solidarietà all’assessore di Cariati

Filomena Greco
“L’episodio che ha coinvolto l’assessore Cicciù è un gesto vile e intollerabile. Condanno con decisione qualsiasi forma di violenza o intimidazione: atti del genere rappresentano un grave segnale di degrado civile, che non può trovare alcuna giustificazione.
Colpire una persona, qualunque sia il ruolo che ricopre, è un gesto che mina le basi della convivenza pacifica e del rispetto reciproco.”

La consigliera regionale Filomena Greco, di Casa Riformista – Italia Viva, esprime vicinanza a Francesco Cicciù, assessore di Cariati, dopo il grave episodio che ha visto un masso colpire la sua auto, mandando in frantumi il parabrezza e rischiando conseguenze ben più serie.

“A Cicciù va la mia solidarietà personale e istituzionale. Gli amministratori locali, impegnati quotidianamente sul territorio, meritano sostegno e protezione.

È fondamentale che le istituzioni, tutte, rafforzino la loro presenza e il loro impegno nel contrasto di ogni forma di violenza e illegalità. In questo momento difficile, confermo la mia vicinanza all’assessore.
La politica riformista e liberale respinge ogni intimidazione e continuerà a promuovere un confronto civile, aperto e rispettoso.”
