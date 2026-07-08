Attentato alla Tenuta Badia: FLAI CGIL Calabria e FLAI CGIL Reggio Calabria al fianco di Patrizia Rodi Morabito

La FLAI CGIL Calabria e la FLAI CGIL Reggio Calabria esprimono il più profondo cordoglio per il gravissimo danno subito e la totale solidarietà a Patrizia Rodi Morabito, imprenditrice della Piana di Gioia Tauro, vittima dell’ennesimo, vile attentato che ha devastato le coltivazioni di kiwi, ulivi e agrumi della sua azienda, la “Tenuta Badia” di Rosarno.

“Ci troviamo di fronte a un attacco frontale che presenta i tratti inconfondibili della violenza e dell’intimidazione mafiosa.

Colpire con precisione chirurgica il lavoro, la terra e i sacrifici di chi, dal 2012, ha scelto di tornare in Calabria per fare impresa nella legalità, rappresenta un’offesa non solo a una singola azienda, ma a tutta la Calabria onesta e al mondo del lavoro agricolo” dice senza mezzi termini Caterina Vaiti, Segretaria Generale della Flai Calabria.

Questo raid, purtroppo, è solo l’ultimo capitolo di una lunga catena di intimidazioni subiti da un’imprenditrice che ha sempre avuto il coraggio di denunciare e di non piegarsi a logiche di sottomissione criminale.

Chiude la nota Nicola Rodi, Segretario Generale Flai Reggio Calabria: “Come sindacato che difende i diritti, la dignità del lavoro e la legalità nelle nostre campagne, ribadiamo che Patrizia Rodi Morabito non è e non sarà lasciata sola.

La solidarietà formale, tuttavia, oggi non basta più. Chiediamo un intervento fermo e concreto da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il presidio del territorio: le campagne non possono essere terra di nessuno dove la criminalità organizzata agisce indisturbata distruggendo il futuro economico della Regione”.