Attimi di paura al bar: giovane salvata dal provvidenziale intervento di un finanziere originario di Reggio Calabria

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Una colazione tranquilla si è trasformata in un momento drammatico giovedì mattina, 15 maggio, in piazza Dallò. Intorno alle 10, all’interno del Caffè Sport, una ragazza di 20 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava al tavolo con la madre. Dolori lancinanti al petto e convulsioni hanno scatenato il panico tra i presenti.

Provvidenziale l’intervento del maresciallo della Guardia di finanza Tonino Cilione, originario di Reggio Calabria, che si trovava nelle vicinanze. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, l’uomo non ha esitato a praticare le manovre di primo soccorso, incluso il massaggio cardiaco, rivelatosi determinante per salvare la giovane.

«È stato vitale il suo intervento – ha raccontato la madre, Carmela Savella –. Ha evitato il peggio e ci è stato vicino anche nei momenti successivi, quando lo spavento era ancora forte».

La ventenne è stata trasportata all’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, dove le sue condizioni si sono stabilizzate nel corso della giornata. Il maresciallo Cilione, dopo aver compiuto il suo gesto eroico, ha ripreso il servizio presso la caserma locale, tra la gratitudine e la commozione di chi ha assistito alla scena.

Un episodio che ricorda quanto sia importante la prontezza nei momenti di emergenza e quanto il coraggio individuale possa fare la differenza.

Fonte La Gazzetta di Mantova