Attivato il servizio di vigilanza notturna sul territorio comunale di Santa Maria del Cedro

“Vogliamo una comunità sicura anche di notte, dove i nostri concittadini possano sentirsi tranquilli”.

Sono le parole scelte dal sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, per annunciare che l’amministrazione comunale ha disposto l’affidamento del servizio di vigilanza notturna per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alla tutela degli immobili comunali.

La determinazione per l’affidamento diretto è assunta d’urgenza sulla base di un atto di indirizzo della Giunta comunale adottato nei mesi scorsi per l’istituzione del servizio e nelle more dell’espletamento della successiva procedura di gara.

La decisione è stata presa in seguito al recente fatto di cronaca avvenuto nella frazione di Marcellina, nei pressi della stazione ferroviaria, che ha evidenziato la necessità di un rafforzamento del controllo nelle ore serali e notturne.

L’episodio in questione ha destato preoccupazione nella comunità, rendendo urgente un intervento volto a prevenire situazioni di rischio e a tutelare il decoro urbano.

Per questo motivo, il Comune ha deciso di attivare un servizio di sorveglianza privata che opererà nelle ore notturne con il compito di monitorare il territorio e segnalare eventuali situazioni di pericolo.

Il servizio di vigilanza è stato affidato a un istituto specializzato e prevede il pattugliamento armato dalle 22 alle 5, con una durata complessiva dell’incarico di sei mesi.

Gli immobili oggetto di vigilanza includono le sedi comunali del centro storico e di Marcellina e la stazione ferroviaria, i campi sportivi, le scuole comunali, il depuratore e le stazioni di sollevamento, il lungomare, oltre ad altri siti indicati dalla polizia locale in base alle necessità operative. L’importo del servizio è pari a 800 euro mensili oltre Iva, coperto con risorse comunali.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione, valutando eventuali ulteriori misure da adottare per rafforzare la sicurezza urbana.