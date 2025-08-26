Attivato punto di prelievo a Caloveto, Umberto Mazza “accesso più semplice a servizi sanitari e contrasto a spopolamento”

L’attivazione del servizio sperimentale di prelievi ematici nei comuni montani promosso dal Distretto Sanitario Jonio Sud dell’ASP Cosenza e che coinvolge anche e soprattutto la comunità di Caloveto, promotore dell’iniziativa, rappresenta un’iniziativa di straordinaria importanza sia perché contribuirà a garantire ai cittadini, in particolare alle persone più fragili e agli anziani, un accesso più semplice e immediato ai servizi sanitari essenziali; sia perché rafforzando questi ultimi contribuisce a migliorare la vivibilità e a contrastare, quindi, il fenomeno dello spopolamento.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per questo importante risultato che fa seguito all’impegno e al costante confronto con l’Azienda Sanitaria Provinciale che ha saputo ascoltare le esigenze del territorio, dimostrando attenzione e sensibilità verso le reali necessità dei cittadini dell’entroterra.

L’auspicio aggiunge è che questa sperimentazione possa crescere, migliorarsi e consolidarsi nel tempo come un modello di sanità di prossimità.

Rivolto a residenti senza limite di età, con priorità implicita agli anziani e alle persone fragili, il servizio sarà attivo ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 7 alle ore 9 per un massimo di 20 utenti al giorno ed ospitato nell’ambulatorio medico.

Il paziente dovrà avere una prescrizione medica valida e prenotarsi presso gli sportelli CUP comunali o distrettuali.

Dopo il prelievo nel punto che sarà aperto h24, nello stesso giorno, un infermiere trasporterà i campioni al laboratorio centrale che analizzerà i campioni e genererà i referti entro un massimo di 7 giorni (salvo eccezioni).

I referti potranno essere ritirati al laboratorio di riferimento. Per informazioni o prenotazioni, è possibile contattare i seguenti referenti infermieristici dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 (AREA ROSSANO: CPS Bernardo Daniele – Tel: 0983 517575).