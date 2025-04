Atto intimidatorio a Campo Calabro, la nota di vicinanza della segreteria provinciale reggina di Forza Italia

La Segreteria provinciale di Forza Italia Reggio Calabria si schiera al fianco di Emanuele Ionà, insieme all’intera Calabria, che non ha mancato in queste ore di dimostrare l’affetto spontaneo verso chi lavora con serietà.

Quanto accaduto ai danni della famiglia Ionà, di un’azienda autorevole e proficua come Calabria Motori, è triste ed allarmante. Ci rammenta bruscamente che un certo tipo di mentalità non è stato ancora del tutto debellato; ecco perché questi atti non solo vanno condannati, bensì combattuti nel profondo.

Forza Italia è una grande famiglia e, come tale, nei momenti di difficoltà si compatta ancora di più. Noi con Emanuele.

La nota di vicinanza dell’On. Giovanni Arruzzolo, deputato e segretario provinciale di Forza Italia Reggio Calabria.