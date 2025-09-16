Augurio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza metropolitano per l’inizio del nuovo anno scolastico

Ricordo ancora il grembiule blu, il colletto bianco con i bottoni e una piccola scuola in un borgo delle campagne dell’Agro Pontino.

Era il mio primo giorno: i banchi ordinati, i volti nuovi, l’attesa colma di timore e di curiosità. Poi i colori a pastello, i primi disegni e quella sensazione che da lì sarebbe cominciato un viaggio straordinario.

Ogni anno scolastico che inizia porta con sé le stesse emozioni: l’entusiasmo per ciò che verrà, la voglia di scoprire, la speranza di crescere e migliorare.

Per questo desidero rivolgere un saluto affettuoso e un augurio sincero a tutti voi, bambine, bambini, ragazze e ragazzi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che oggi varcate la soglia delle vostre scuole con lo zaino pieno di libri e di sogni.

Un pensiero speciale lo rivolgo agli adolescenti, chiamati a vivere una fase complessa ma entusiasmante della vita.

A voi dico: siate costruttori di fondamenta solide per il vostro futuro. Coltivate la voglia di studiare e la passione per ciò che fate, perché la conoscenza e l’impegno saranno le pietre miliari su cui poggeranno i vostri sogni e i vostri progetti di domani.

La scuola non è solo il luogo dell’apprendimento, ma il cuore della comunità: è amicizia, rispetto, inclusione; è il laboratorio in cui ognuno di voi impara a conoscere se stesso e gli altri, costruendo passo dopo passo la propria strada.

Un pensiero va agli insegnanti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico che, con impegno e dedizione, accompagnano quotidianamente i ragazzi in questo percorso di crescita.

Come Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza rinnovo l’impegno a tutelare i diritti fondamentali dei minori, affinché ogni studente possa vivere il proprio percorso scolastico in un ambiente sereno, sicuro e rispettoso della propria unicità.

Cari studenti, vi invito ad affrontare l’anno con fiducia e coraggio. Non abbiate paura delle difficoltà: ogni prova superata vi renderà più forti. Siate curiosi, coltivate i vostri talenti e non smettete mai di sognare.

Che questo anno scolastico sia per tutti voi un tempo di crescita, di scoperte e di sorrisi.

Buon anno scolastico!