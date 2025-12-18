Aumentano i ricorsi in merito al funzionamento dei sorpassometri ad Acquappesa, lungo la SS18 – VIDEO
Sanzioni troppe oneroso e dubbia leggittimità e omologazione dei dispositivi
Acquappesa (CS), 18 dicembre 2025 – Aumenta il numero dei ricorsi sul funzionamento del sorpassometro installato lungo la ss18, all’altezza di Acquappesa, nel cosentino.
I rilevatori di velocità attivi sul territorio dall’agosto del 2025, hanno fatto storcere il naso ai più dubbiosi per sua legittimita e omologazione.
Al centro della polemica, avviata da tempo presso i principali studi legali, le infrazioni dei veicoli in direzione di marcia nord, nonostante la disposizione dei dispositivi ne prevede uno per ciascun sensa di marcia.
Ma ciò che desta maggiore sospetto negli automobilisti sono i verbali particolarmente onerosi con sanzioni fino a 368 euro e decurtazione di punti 16 dalla patente di guida.
Si muove la macchina giudiziaria con i primi provvedimenti circa la sospensione dell’efficia delle multe, con udienze fissate per il prossimo anno.
Circa l’omologazione del sorpassometro, molti sono i dubbi in assenza di certezza oltre che un importante incongruenza di tempi tra l’autorizzazione per tali dispositivi e la tecnologia impiegata.
Fonte: miocomune.tv