Aumento passeggeri, Straface “ecco la capacità di governo di Occhiuto nelle politiche per i turismi”

Le politiche per i turismi necessitano di visione e strategie precise di medio e lungo termine. Bisogna avere la pazienza di scegliere gli interlocutori giusti, di confrontarsi con player internazionali, di conoscere i mercati globali dei flussi turistici e di selezionare e decidere con coraggio e senza ritardi gli investimenti adeguati a sostenere il posizionamento logistico-competitivo di una terra che ambisce ad uscire dall’isolamento e a diventare destinazione turistico-esperenziale attrattiva 365 giorni l’anno.

È, questa dichiara la presidente della terza commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface la capacità di governo, ma anche l’immagine turistica della regione messa in campo in appena tre anni dal Presidente Roberto Occhiuto, che non ha precedenti sia rispetto ai mezzi e agli strumenti scelti, sia per i risultati oggettivi prodotti in così poco tempo.

I 3 milioni di viaggiatori che sono transitati nel 2024 per i tre aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone aggiunge la Straface commentando positivamente i dati condivisi dalla SACAL insieme all’incremento del 34,6% rispetto a gennaio dell’anno scorso e del 7,5% rispetto a quello del 2023, sono molto di più che semplici percentuali di segno positivo: rappresentano numeri che non hanno termini di paragone con le gestioni precedenti e che segnano un punto di non ritorno rispetto a tutti i progetti regionali sul settore, anzi tutto quello di lavorare sui contenuti per veicolare, attraverso vettori e viaggiatori una nuova narrazione internazionale della Calabria.