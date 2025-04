Auser Calabria, confermato presidente Bruno Tassone

Confermato Bruno Tassone alla guida dell’Auser regionale Calabria.

Durante l’assemblea congressuale dell’Associazione di Volontariato, tenutasi l’11 aprile, è stato infatti rieletto all’unanimità il Presidente, che proseguirà il suo impegno per i prossimi anni.

La Rete Auser è diventata una delle più importanti e riconosciute realtà del Terzo Settore, radicata nei territori e nelle comunità grazie alla credibilità e affidabilità dei volontari.

Un’organizzazione che in tutt’Italia coniuga le tante attività sociali, culturali, di aiuto alla persona, con una visione generale, politica e sociale, per contribuire da un lato, a garantire a ogni persona, diritti, socialità, dignità e accesso, ricercando, al contempo, soluzioni organizzative credibili e coerenti in risposta ai bisogni dei cittadini, e soprattutto delle fasce più deboli della popolazione.

E ancora innumerevoli attività di aggregazione sociale e iniziative culturali, per contrastare esclusione e solitudine, per creare occasioni di crescita, di scambio tra le generazioni, di riscoperta delle tradizioni e dell’identità dei luoghi, e per imparare sempre a qualunque età, per mettersi in gioco con i propri talenti, per promuovere la prevenzione, la cura e il benessere dei cittadini.

Il Presidente Tassone, alla presenza della vicepresidente Auser Nazionale Lella Brambilla, ha relazionato sul lavoro fatto negli ultimi quattro anni, dai 52 circoli presenti nel territorio regionale, suddivisi in 7 territori, con circa 6000 tesserati.

L’Organizzazione è riuscita a portare a termine tanti obiettivi e progetti, nel segno della solidarietà sociale, grazie all’impegno autentico e gratuito dei volontari.

«Sono profondamente onorato per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata – ha commentato Bruno Tassone – e ringrazio tutti i volontari per l’impegno e l’entusiasmo con cui portano avanti attività e azioni concrete per il bene e il benessere di tutti». «La rielezione è per me uno stimolo a continuare ancora con maggiore impegno – ha concluso il Presidente Auser – ascoltando le esigenze di tutti e cercando sempre nuove opportunità per far crescere la nostra Associazione, perché solo insieme possiamo affrontare nuove sfide e raggiungere risultati importanti, soprattutto in un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo».

Catanzaro, 12 aprile 2025