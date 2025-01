Auser Oppido Mamertina, Vittoria Cicciari è la nuova Presidente

Cambio della guardia alla guida dell’Auser Oppido Mamertina Aps: Vittoria Cicciari è la nuova Presidente.

La neoeletta, che prende il posto del Presidente uscente Domenico Randazzo, guiderà l’Associazione nei prossimi anni.

Le elezioni si sono svolte lo scorso 10 gennaio, presso i locali della Sala comunale di Palazzo Grillo, alla presenza dei soci e della Presidente dell’Auser Territoriale di Gioia Tauro, Federica Legato.

L’assemblea ha nominato i cinque componenti del nuovo Direttivo, confermando i tre uscenti Michele Brancati, Vittoria Cicciari e Domenico Randazzo (che prende il ruolo di vicepresidente), con l’aggiunta di Giuseppe Rugolo e Maria Carmela Diretto, nel rispetto della parità delle quote di genere.

Domenico Randazzo, nel suo intervento, prima dello scioglimento delle vecchie cariche, ha ringraziato tutti i soci operativi per quanto fatto fin qui, auspicando nuovi sfidanti obiettivi e una ancora maggiore unità tra i soci.

La neo presidente Vittoria Cicciari si è dichiarata grata ed entusiasta dell’incarico, affermando che occorre andare avanti e guardare in chiave positiva al mondo associativo, che tanto sta facendo per il territorio.

Anche i componenti nuovi eletti hanno espresso parole di apprezzamento per il circolo oppidese, che ad oggi conta 65 associati, tra volontari e soci sostenitori, non solo di Oppido e delle frazioni ma anche dei paesi vicini (Varapodio, Gioia Tauro, Rizziconi), dicendosi entusiasti e pronti a spendersi in tutte le iniziative che saranno programmate.

Durante i lavori del Congresso, che vedrà in questi mesi impegnata l’organizzazione nazionale in tutte le sue 1600 sedi site in tutt’Italia, è stato illustrato dalla presidente territoriale Federica Legato il documento congressuale, le linee guida e gli impegni del progetto sociale 2025 dal titolo “comunità, giustizia sociale, passione”.

La Presidente territoriale ha altresì rappresentato la sua vicinanza al circolo di Oppido, e si è detta disponibile a supporto di qualunque iniziativa.

La Rete Auser è diventata una delle più importanti e riconosciute realtà del Terzo Settore, e proprio attraverso l’azione dei circoli è riuscita a radicarsi nei territori e nelle comunità, incidendo in maniera importante e tangibile a tutela dei bisogni delle persone e in favore della promozione culturale e sociale e della cittadinanza attiva.