Ausonia, dieci anni di impegno pedagogico per l’economia della cultura

Responsabilità sociale delle imprese. Valore pedagogico e culturale degli eventi. Economia della cultura e cultura dell’economia. Energia delle connessioni virtuose. Riconoscimento della funzione sociale e di sviluppo delle aziende.

Formazione scolastica come leva di cambiamento della società e di crescita e benessere.

Soprattutto, recupero delle consapevolezze e riappropriazione spirituale, ideale, culturale, manageriale, innovativa e creativa del proprio patrimonio identitario e distintivo per trasformare l’eredità tramandata nei e dai territori in ricchezza, benessere, sorrisi e prospettive di sviluppo per tutti.

Sono state, queste, le parole chiave, i concetti, le sfumature, le suggestioni, ma anche le rotture, le provocazioni e le aspirazioni emerse e sottolineate con qualità e sentimento nel corso degli importanti interventi e contributi che hanno arricchito, oltre ogni aspettativa, l’Edizione 2024 del Premio Calici d’Ausonia, il momento dedicato alle imprese del più grande contenitore Ausonia, giunto al suo apprezzatissimo decennale.

Ad ospitare il 23 agosto la bella ed emozionante cerimonia di consegna è stato, come da consolidata tradizione, il gremito Auditorium Alessandro Amarelli della omonima plurisecolare Fabbrica e del Museo aziendale, riconosciuta istituzione culturale del territorio, icona internazionale del Made in Italy ed ormai simbolo incontestabile del valore economico e pedagogico dell’impresa culturale e dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) come la liquirizia calabrese, sin dall’inizio partner, sostegno e ispiratrice dell’importante evento ideato, promosso e portato avanti dall’emozionatissimo Antonio Maria D’Amico.

È intervenuto anche Andrea Campana promotore dello Jonio Music Festival, il contenitore di spettacoli che ha fatto da sfondo al Premio Ausonia – sezione musica consegnato a Gigi D’Alessio, Renga e Nek e Achille Lauro.

Ad introdurre l’attesa cerimonia, ribadendo non solo la qualità di un evento accompagnato nella sua crescita e nella sua evoluzione ormai nazionale, è stata il Cavaliere del Lavoro Pina Amarelli che ha sottolineato come il messaggio principale che Ausonia è riuscito a far condividere e ad affermare in questi anni è stato e resta quello della sinergia vitale tra cultura e imprese a beneficio dello sviluppo locale, come interpretazione locale ha scandito del sempre attuale insegnamento di Luigi Einaudi, del quale quest’anno ricorrono i 150 anni dalla nascita, sulle autentiche molle immateriali e valoriali, ispirate alla crescita umana e della società, alla base dell’iniziativa imprenditoriale.

Diversi momenti hanno impreziosito Calici d’Ausonia 2024. Oltre ai premiati, negli interventi dal pubblico si sono alternati anche il Senatore Ernesto Rapani e la Deputata Elisa Scutellà; Nicola Iorio direttore della filiale di Castrovillari di Poste Italiane, partner storico e principale di Ausonia e presente nell’Auditorium con Maria Elena Cribari all’ufficio mobile di Poste per l’annullo filatelico dedicato all’evento e che ha reso ancora più preziosa la pergamena con motivazione consegnata ai premiati e Vito D’Adamo, capo segreteria del Ministero della Cultura che ha patrocinato l’evento ed amico storico di tutto quello che ha auspicato Pina Amarelli diventerà il Gruppo Ausonia, con la messa in rete di tutti i protagonisti di questa straordinaria esperienza umana.

A coordinare la manifestazione è stato Lenin Montesanto, storico responsabile della comunicazione istituzionale di Amarelli per il quale la vera sfida che anche Ausonia, divenuto in questi dieci anni un motore di energie positive ed un baluardo di educazione alla cultura ed al valore sociale e fondante dell’impresa nei e per i territori, continua a condividere insieme al sostegno di partner istituzionali e imprenditoriali prestigiosi, resta quello di non contrapporre più le cosiddette eccellenze alla realtà quotidiana delle nostre società ed attività.

Fin quando, infatti, la narrazione positiva continuerà ad astrarre ed a sganciare, secondo un cliché abbastanza diffuso nella retorica pubblica, le cosiddette eccellenze dai contesti ordinari da cui esse pure provengono, il rischio e vizio ricorrente ha ribadito Montesanto, ringraziando D’Amico per l’abnegazione messa a disposizione di questa sfida e rottura epistemologica – sarà quello di privilegiare una visione miope, distorta e perdente delle effettive condizioni e possibilità di sviluppo locale.

Terza generazione della Italbacolor, azienda attiva nel settore dei trattamenti superficiali dell’alluminio con sede a Fuscaldo, dal 2023 alla guida dei Giovani Industriali di Confindustria Cosenza, Giorgio Franzese presidente dei Giovani Industriali di Confindustria Cosenza ha letto Antonio Maria D’Amico, salutando nel pubblico Sarino Branda storico direttore dell’associazione degli industriali cosentini ha dimostrato capacità, competenza e visione fondando una start-up attiva nel settore della digital transformation nel mercato dei serramenti.

Presente sul territorio da ormai 30 anni, l’esperienza imprenditoriale della Ecoross Srl guidata dai fratelli Pulignano, nota questa la motivazione letta e consegnata in pergamena da D’Amico a Walter Pulignano anche per l’impegno di responsabilità sociale, si è distinta particolarmente per l’importante e capillare campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti promossa in occasione dell’avvio della raccolta differenziata nella Città di Corigliano – Rossano.

Famosa a livello mondiale, vantando centinaia di opere esposte in mostre permanenti tra gli Stati Uniti, la Cina e il Canada, LuigiaGranata, designer identitaria la motivazione è stata letta dalla professoressa Pina Amarelli che ha ricevuto dall’Artista la pigotta e la sciarpa raffigurante il Codex Purpureus Rossanensis, tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria continua a raccontare la sua Calabria attraverso il progetto Arte a Paesaggio, la collezione di capi e accessori unici, dal carattere esclusivo, completamente personalizzabili, fatti a mano e trasposti dalla carta alla seta. Alcuni di questi capi hanno sfilato durante la serata.

L’avvio del restauro degli affreschi dell’ex refettorio del complesso monastico del Patire, tra i Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria, è ha scandito D’Amico consegnando la pergamena a Paola Aurino, dirigente della Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio della Provincia di Cosenza solo uno dei tanti esempi di quella attenzione e di quella sensibilità che questo territorio continua ad essere destinatario grazie alla dirigente Aurino.

Col suo arrivo sottolinea l’articolata motivazione per il riconoscimento del Calici d’Ausonia 2024 al dirigente Saverio Madera l’IIS Majorana di Corigliano–Rossano cambia radicalmente pelle e destino, diventando oggi non soltanto un polo complesso di formazione attrattivo e di riconosciuta qualità, non soltanto la più grande e complessa scuola della Calabria ma anche e soprattutto un indiscusso riferimento regionale per il riscatto e la rinascita degli istituti tecnici al Sud e per il loro naturale riposizionamento da attori co-protagonisti dello sviluppo eco-sostenibile e durevole dei territori.

In meno di due anni il Majorana, con oltre 1000 studenti e circa 200 tra docenti e personale ATA, tre indirizzi (industriale, alberghiero ed agrario con un’azienda biologica certificata a gestione separata con 18 ettari di terreno, mezzi agricoli e laboratori), si è riappropriato delle sue terre rendendole produttive ed avviato importanti trasformazioni delle sue diverse materie prime, ha avviato un dialogo senza precedenti con la rete imprenditoriale territoriale e la filiera istituzionale a tutti i livelli, ha investito in innovazione tecnologica e nell’intelligenza artificiale, sta puntando tutto sull’economia circolare e sull’agricoltura innovativa, sulla produzione biologica, sulla conoscenza dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della regione e sulla promozione dell’educazione e della sovranità alimentare, favorendo come metodo di formazione orientata al mercato, alla crescita ed all’inserimento lavorativo nella propria terra, l’incontro tra domanda aziendale e offerta di professionisti qualificati.

Il Momena biologico del Majorana nei mesi scorsi si è aggiudicato il Diploma d’Argento Pandolea come miglior extravergine nazionale prodotto dagli istituti agrari.

Le clementine del Majorana hanno ottenuto la certificazione Igp. Lo spot di marketing territoriale proposto dalle classi del Majorana si è classificato primo al Concorso Ragazzi in Aula – IX Edizione Fabiana Luzzi promosso dal Consiglio Regionale della Calabria.

Egli si legge nella motivazione per il Calici d’Ausonia 2024 ad Antonello Rispoli – Project Manager di Yes i Start Up Calabria è tra i principali artefici e promotori del successo straordinario che ormai da qualche anno continua a far registrare la declinazione calabrese del progetto nazionale Yes I Start Up, il percorso di accompagnamento all’auto-imprenditorialità, gratuito e, solo in Calabria, aperto a tutti e senza limiti d’età Con oltre 3000 calabresi partecipanti ai corsi Yes I Start Up e quasi 200.000 mila ore di accompagnamento e nel mese di settembre prossima a tagliare il traguardo delle 1000 idee d’impresa finanziate ed avviate, la Calabria si conferma la regione più virtuosa in Italia ed in Europa rispetto all’autoimpiego giovanile.

Questo risultato di cui andare fieri come regione è stato possibile grazie all’esemplare sinergia tra la Regione Calabria, l’Ente Nazionale per il Microcredito, la finanziaria regionale Fincalabra e i tanti soggetti attuatori calabresi impegnati nei percorsi di formazione e assistenza alla nascita di nuove imprese.

Ettore Bassi per la recitazione; Lina Sastri per la regia; Francesco De Simone per la danza e Riccardo Giacoia, caporedattore del TgrCalabria per la sezione giornalismo.

Sono, questi, i destinatari del Premio Ausonia 2024 che sarà ospitato domenica 25 agosto alle ore 20,30 nell’Anfiteatro Maria De Rosis, nel centro storico di Rossano.

Condotta dall’attore e conduttore radiofonico Andrea Dianetti la serata di gala vedrà salire sul palco anche l’attrice Debora Iannotta che con Ettore Bassi ha firmato ed interpreta lo spettacolo teatrale Dio Come ti amo..per uomini che amano le donne; ed il musicista Lino Pariota che dello stesso progetto artistico ha firmato le musiche originali. Agli autori di DIO COME TI AMO sarà tributato il premio per la sezione speciale Impegno sociale NICOLINO D’AMICO.

Ospite d’onore della serata sarà il cantautore AKA 7EVEN.

