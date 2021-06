Autorità di sistema portuale, Falcomatà: “Felici della nomina dell’Ammiraglio Agostinelli, con lui proficua sintonia e lavoro sinergico”

Condividi

“La conferma dell’Ammiraglio Andrea Agostinelli alla guida dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è una splendida notizia per il sistema portuale calabrese. L’Ammiraglio Agostinelli, professionista attento e capace, innamorato della nostra terra e del suo mare, è la persona giusta per continuare il percorso di crescita e di sviluppo dell’area portuale di Gioia Tauro, e degli altri porti di competenza dell’Autorità, da lui stesso avviato in questi anni”. È quanto scrive il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo le sue personali felicitazioni, anche a nome dell’Ente metropolitano per la conferma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale.

“Grazie al lavoro attento e scrupoloso di programmazione, nonché alla capacità relazionale sinergica sviluppata tra le istituzioni territoriali e nazionali, il porto di Gioia Tauro, sotto la guida dell’Ammiraglio Agostinelli, è tornato ad essere in questi anni uno dei principali punti di riferimento mondiali per il traffico navale, infrastruttura principe per l’attività di transhipment sul territorio nazionale ed internazionale, perno delle rotte commerciali nel Mediterraneo. L’apertura del gateway ferroviario ha inoltre prodotto un ulteriore valore aggiunto per il porto, aprendo all’intermodalità e creando l’opportunità di sviluppare ulteriormente le attività industriali del retroporto. Obiettivi raggiunti in questi anni grazie all’attività di programmazione attivata dall’Ammiraglio Agostinelli che ha consentito all’infrastruttura portuale di lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi vissuta solo qualche anno fa, quando Gioia Tauro ha attraversato uno dei momenti più critici della sua storia”.

“La riconferma di Agostinelli non può che essere quindi un ottimo viatico per le sfide che attendono il sistema portuale nell’immediato futuro. All’Ammiraglio un grande in bocca al lupo ed i migliori auguri di buon lavoro da parte della Città Metropolitana. Da parte nostra continueremo ad affiancare il lavoro di rilancio che il Presidente dell’Autorità Portuale vorrà ulteriormente sviluppare, rinnovando la disponibilità dell’intera comunità metropolitana nel consueto ed ormai collaudato clima di fattiva e proficua sinergia istituzionale, al servizio dell’infrastruttura portuale che oggi costituisce certamente il principale fiore all’occhiello del nostro territorio”.