Autunno al Monastero, il Complesso dei Minimi di Cirella resta aperto fino al 1° novembre

CIRELLA DI DIAMANTE – L’estate finisce, ma non si chiudono le porte del Complesso Monumentale dei Minimi di Cirella. Dal 19 settembre al 1° novembre prende il via “Autunno al Monastero – Porte aperte alla storia”, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Cerillae APS con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Diamante.

Un nuovo calendario di aperture che nasce con l’obiettivo di prolungare oltre la stagione estiva la possibilità di conoscere e visitare uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale di Cirella.

Il Monastero sarà aperto ogni fine settimana: il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

La decisione di proseguire anche nei mesi autunnali arriva dopo i risultati ottenuti con “Il Monastero che Accoglie”, il progetto che dal 15 giugno al 15 settembre ha garantito l’apertura pomeridiana quotidiana del complesso. In tre mesi sono stati accolti oltre 1.460 visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, confermando un interesse significativo verso il sito e la storia di Cirella.

Un risultato che ha spinto l’Associazione Culturale Cerillae a dare continuità all’esperienza, puntando a una fruizione del Monastero che non sia legata esclusivamente ai mesi di maggiore presenza turistica.

«Ringraziamo il sindaco Achille Ordine e l’intera Amministrazione comunale di Diamante, in particolare l’assessore al Turismo Francesco Bartalotta, per aver condiviso e sostenuto sin da subito questo percorso – dichiara Alessia Ricioppo, presidente dell’Associazione Culturale Cerillae APS –. L’esperienza estiva de “Il Monastero che Accoglie” ha superato le nostre aspettative: lo stupore e la favorevole accoglienza riservati dai turisti al Complesso dei Minimi ci hanno confermato quanto questo luogo sia sentito e desiderato dalla comunità e dai visitatori che hanno scelto Cirella per le loro vacanze. Per questo abbiamo voluto dare continuità a un lavoro che stava dando ottimi frutti, con l’obiettivo di non disperdere quanto realizzato e di consolidare il Monastero come punto di riferimento stabile per la valorizzazione culturale del nostro territorio».

Con “Autunno al Monastero”, il Complesso dei Minimi continua dunque a essere un luogo da vivere anche oltre l’estate: uno spazio nel quale storia, identità e memoria del territorio restano accessibili alla comunità e ai visitatori.