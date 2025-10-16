Autunno in musica. Tropea saluta “Armonie della Magna Graecia” con il concerto per pianoforte di Alberto Cucino e Ida Visconti

Tropea (VV), 16 ottobre 2025 -Dopo un’estate di suoni, applausi e raffinate emozioni, Armonie della Magna Graecia si avvia al suo ultimo atto. Lunedì 20 ottobre 2025, alle 21:00 nel suggestivo Palazzo Santa Chiara, il sipario sulla rassegna si chiuderà con il concerto del duo pianistico a quattro mani formato da Alberto Cucino e Ida Visconti.

Il programma condurrà il pubblico in un viaggio nel cuore dell’Ottocento europeo con le Bilder aus Osten di Schumann, le Marce Militari di Schubert e le Danze Slave di Dvořák: un intreccio di intimità e virtuosismo, dove la sincronia delle mani diventa respiro comune e poesia sonora.

La serata finale corona un’edizione che, dal 23 giugno al 20 ottobre, ha trasformato Tropea in una piccola capitale della musica da camera. Dalle colonne sonore eseguite da Lucio Grimaldi, alla voce di Dana Nigrim e al pianoforte di Emilio Aversano con le arie classiche napoletane; dalle note romantiche di Chopin e Liszt ai dialoghi tra archi e pianoforte del Quartetto “Magna Graecia”; fino ai virtuosismi di fiati e alle emozioni di Piano Time, itinerario concertistico nel cuore del suggestivo centro storico di Tropea, sul mare.

Una stagione intensa e corale, firmata dal M° Emilio Aversano, che ha confermato Armonie della Magna Graecia come uno dei progetti culturali più longevi e riconoscibili del panorama calabrese.

La rassegna, ideata e promossa dall’Associazione Amici del Conservatorio, è realizzata con il sostegno del Comune di Tropea e della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (Bando Turismo 2025), ed è candidata agli avvisi della Regione Calabria a valere sul POC 2014/2020.