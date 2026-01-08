Avis Gizzeria, il 2026 si apre nel segno della salute: screening gratuiti a Mortilla

Avis Comunale Gizzeria inaugura il nuovo anno confermando il proprio ruolo di presidio sanitario e sociale sul territorio. Lo slogan scelto per i prossimi dodici mesi è chiaro e ambizioso: “Avis Gizzeria riparte dalla prevenzione”.

Il primo appuntamento dell’anno è fissato per il 13 gennaio 2026 presso la sede di Mortilla.

Una giornata interamente dedicata alla salute dei cittadini e dei soci, che vedrà protagonisti due screening specialistici di grande importanza: la prevenzione dell’osteoporosi e lo screening podologico.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di servizi gratuiti che l’associazione intende offrire non solo ai propri soci donatori, come segno di riconoscimento per il loro gesto altruistico, ma a tutta la popolazione del territorio, con l’obiettivo di promuovere la cultura della diagnosi precoce.

Il Presidente della sezione comunale, Luca Mastroianni, ha sottolineato come quest’anno rappresenti un punto di svolta per l’associazione:

“La strada della prevenzione e il potenziamento dei servizi dedicati al donatore saranno la nostra mission 2026,” ha dichiarato il Presidente Mastroianni.

“Crediamo fermamente che Avis non debba limitarsi alla sola raccolta di sangue, pur fondamentale, ma debba trasformarsi in un vero e proprio partner per il benessere della comunità. Vogliamo che ogni donatore si senta tutelato e valorizzato attraverso attività varie e costanti nel corso di tutto l’anno.”

Oltre alla giornata del 13 gennaio, l’agenda di Avis Gizzeria per il 2026 si preannuncia densa di attività.

Il Presidente ha infatti annunciato che il primo momento di raccolta sangue dell’anno si terrà sabato 24 gennaio 2026 presso la sede di Mortilla.

Nel corso dell’anno, le giornate di donazione saranno numerose e aperte a tutta la popolazione, distribuite capillarmente sul territorio comunale coinvolgendo sia la sede di Mortilla che Gizzeria Paese.

L’obiettivo è garantire una presenza costante e vicina ai cittadini, rendendo l’Avis un punto di riferimento dinamico all’interno del quale la solidarietà del dono si intreccia indissolubilmente con la tutela della salute pubblica.

Modalità di partecipazione: per partecipare alla giornata di prevenzione del 13 gennaio o per prenotare la propria donazione di sabato 24 gennaio a Mortilla, è necessario prenotare telefonando al numero: 📞 334 6722767