“Avis per il sociale” sostiene la Parrocchia di San Giovanni Battista di Gizzeria

Gizzeria – Un altro gesto di solidarietà ha rafforzato il senso di comunità a Gizzeria. L’iniziativa “AVIS per il Sociale” ha permesso di raccogliere 300€ , interamente devoluti alla ristrutturazione della Chiesa di San Giovanni Battista, simbolo di fede e appartenenza per l’intera cittadinanza.

L’estrazione dell’uovo di Pasqua di 3,5kg, tenutasi il 19 aprile presso la sede AVIS di Gizzeria, alla presenza del parroco Padre Elcio, ha dimostrato ancora una volta il forte legame tra la Parrocchia e l’AVIS, un legame fatto di valori condivisi come solidarietà, partecipazione e sostegno reciproco.

“Grazie al contributo della cittadinanza – dichiara il presidente dell’AVIS Luca Mastroianni – siamo riusciti a offrire un aiuto concreto alla nostra Parrocchia. Il contributo dell’AVIS è importante per la comunità, perché non si limita al dono del sangue: è un modo per essere presenti, attivi e sensibili ai bisogni del territorio.”

L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “AVIS per il Sociale”, che affianca all’impegno sanitario anche azioni solidali rivolte al benessere della comunità locale.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, che con le loro donazioni hanno reso possibile questo piccolo, ma significativo gesto di solidarietà. Insieme, si costruisce una comunità più unita e generosa.