Avviata la manutenzione straordinaria di fossi e valloni a Cittanova

Hanno preso il via questa mattina i lavori per la manutenzione straordinaria dei fossi e dei valloni sul territorio comunale di Cittanova. Un’opera di pulizia delle piccole aste fluviali che consentirà di mettere in sicurezza il centro abitato e ampie aree del comprensorio.

L’azione di vasta portata, che sta vedendo impegnato il personale del Distretto n.9 di Calabria Verde, è stata richiesta dall’Amministrazione Comunale al fine di prevenire pericoli per l’incolumità dei cittadini, delle abitazioni e di terreni agricoli alla luce della grave situazione di abbandono riscontrata sulle aste fluviali che attraversano il paese.

In particolare, al fine di definire l’iter del percorso manutentivo, intenso è stato l’impegno dell’Assessore dott. Daniele Sirianni in collaborazione con il Sindaco avv. Domenico Antico, l’Amministrazione comunale e la direzione di Calabria Verde.

In questa prima fase i lavori stanno interessando il Fosso Cavaliere: un piccolo torrente che da località Schioppo raggiunge la Piana attraversando il centro abitato. Nei prossimi giorni l’attività di pulitura e messa in sicurezza riguarderà il Fosso Forio.

Sul luogo dell’intervento, questa mattina, hanno presenziato il Vicesindaco dott. Francesco Sgambetterra, l’Assessore dott. Daniele Sirianni, il Consigliere Giuseppe Morabito e il Responsabile del Settore Manutenzione del Comune di Cittanova arch. Michele Gentile.

Il Sindaco avv. Domenico Antico e l’Assessore dott. Daniele Sirianni, sottolineando l’importanza dell’opera manutentiva avviata, hanno inteso ringraziare la Direzione di Calabria Verde e il personale impegnato nei lavori di pulitura.

«Proseguiamo il nostro impegno al servizio della Comunità nel segno della concretezza e dell’efficienza hanno affermato in una dichiarazione congiunta.

Siamo molto soddisfatti per il percorso avviato e per la preziosa collaborazione che ha consentito l’ottenimento di un importante risultato. Rinnoviamo il ringraziamento al Distretto n.9 di Calabria Verde e al suo personale e auspichiamo una sempre maggiore sinergia per il benessere e la sicurezza collettiva».