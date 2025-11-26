Cosenza

Avviati a Caloveto interventi di ristrutturazione dell'ambulatorio medico di Via S. Antonio

Disagi al minimo grazie a collaborazione tra comune e Asp.

Sono partiti da qualche giorno e si concluderanno nel giro di un paio di settimane i lavori di ristrutturazione dell’ambulatorio medico di via Sant’Antonio; la prima struttura, tra quelle di competenza dell’Asp di Cosenza ad essere stata interessata dai lavori.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza ringraziando l’Azienda Sanitaria Provinciale con la quale l’Amministrazione Comunale mantiene rapporti di dialogo e confronto costanti ed il dirigente, ingegnere Antonio Capristo, per l’attenzione riservata alle istanze della comunità.

Per i lavori di ristrutturazione, a carico dell’Asp aggiunge il Primo Cittadino si è cercato di ridurre al minimo i disagi agli utenti mantenendo a disposizione i locali della guardia medica, del medico di condotta e, in caso di necessità, del Comune.

