Avviato presso il Centro giovanile di galleria Zaffino il laboratorio esperienziale Sunsetland Dj: boom di iscrizioni

Su questo solco si è mosso l’Avviso Pubblico del Comune cui hanno risposto oltre 20 (tra talentuosi ragazzi e ragazze); un successo oltre ogni previsione.

Ieri è stato quindi avviato ufficialmente il Lab DJ a cura del brillante Ale DjFlash con il supporto del Dj Enzo Romeo e la collaborazione di Pasquale Cucè; in un clima di grande curiosità ed entusiasmo da parte dei giovani coinvolti.

Un primo test anche per attrezzature ed infrastrutture che si sono rivelate pienamente all’altezza.

Un momento di grande coinvolgimento che ha da subito consentito agli iscritti di conoscere ed esplorare tecniche tradizionali del djing: a partire dallo scratch.

Rilevante la presenza di ragazze; da subito distintesi per versatilità e capacità.

Presenti alla “prima” del Lab Patrizia Sorrentino, organizzatrice degli eventi Sunsetland DJ; il dott. David Alberto Murolo, progettista culturale (coordinamento didattico e laboratoriale centro giovanile GenerAttivi) e l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo.

L’assessore ha voluto rimarcare ai giovani iscritti quali sono stati i principi ispiratori di questo laboratorio esperienziale che nasce da un approccio che coinvolge in modo diretto il mondo giovanile rendendolo protagonista e non semplice fruitore.

“Noi come amministrazione ha dichiarato Romeo-abbiamo voluto fortemente questo progetto non perché pensiamo che da esso si ricavino 20 professioni ma perché vogliamo valorizzare la nostra città creando qualcosa che, nel tempo, possa contribuire a far diventare Reggio una destinazione: una città, quindi, in cui non si venga soltanto di passaggio ma per scelta”.