Avviato presso lo Spoke di Castrovillari il percorso per l’allestimento delle fistole artero-venose a supporto dei pazienti nefropatici
Un importante risultato in termini di potenziamento dell’offerta assistenziale specialistica e di
rafforzamento della sanità territoriale è stato raggiunto presso lo Spoke di Castrovillari, dove è stato
avviato il percorso dedicato all’allestimento delle fistole artero-venose (FAV) per i pazienti affetti da
insufficienza renale cronica candidati a trattamento emodialitico.
L’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo di intesa multidisciplinare tra la UOC di Chirurgia
Generale e la rete nefrologico-dialitica territoriale dell’ASP di Cosenza, con l’obiettivo di strutturare
un percorso assistenziale specialistico integrato capace di garantire una presa in carico più
tempestiva, appropriata e prossima al territorio dei pazienti nefropatici.
Determinante per il raggiungimento di questo risultato è stata la collaborazione tra il Dott. C.
Talarico, Direttore della UOC di Chirurgia Generale, e il Dott. A. Nicoletti, Coordinatore della Rete
Emodialitica Territoriale dell’ASP di Cosenza, promotore del percorso di integrazione organizzativa
e clinico-assistenziale, volto al miglioramento dei servizi dedicati ai pazienti con insufficienza renale
cronica.
“L’attivazione di questo servizio ha detto il Dr Nicoletti ringraziando il Dr Talarico, il Dr Lo Gozzo e
il Dr Fabiano che hanno fatto sì che si concretizzasse tale percorso rappresenta un passaggio di
particolare rilievo per la sanità aziendale, in quanto consente di programmare in maniera
appropriata la preparazione all’accesso vascolare definitivo per i pazienti candidati alla terapia
sostitutiva renale, riducendo il ricorso a procedure in urgenza mediante catetere venoso centrale.
Questo nuovo percorso consentirà anche di ridurre significativamente la mobilità sanitaria passiva
in un ambito altamente specialistico che, fino a oggi, ha costretto numerosi pazienti a rivolgersi a
strutture extraprovinciali o extraregionali per accedere a tale prestazione.
L’integrazione tra competenze chirurgiche e nefrologiche consente così di costruire una rete multidisciplinare
specialistica territoriale, orientata al miglioramento dell’assistenza, alla continuità delle cure, all’appropriatezza clinica e all’ottimizzazione delle risorse aziendali.”
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di innovazione organizzativa promosso dall’ASP di Cosenza,
volto al rafforzamento dei servizi territoriali e allo sviluppo di modelli assistenziali sempre più efficaci,
sostenibili e centrati sui bisogni del paziente.