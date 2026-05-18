Avviato presso lo Spoke di Castrovillari il percorso per l’allestimento delle fistole artero-venose a supporto dei pazienti nefropatici

Un importante risultato in termini di potenziamento dell’offerta assistenziale specialistica e di

rafforzamento della sanità territoriale è stato raggiunto presso lo Spoke di Castrovillari, dove è stato

avviato il percorso dedicato all’allestimento delle fistole artero-venose (FAV) per i pazienti affetti da

insufficienza renale cronica candidati a trattamento emodialitico.

L’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo di intesa multidisciplinare tra la UOC di Chirurgia

Generale e la rete nefrologico-dialitica territoriale dell’ASP di Cosenza, con l’obiettivo di strutturare

un percorso assistenziale specialistico integrato capace di garantire una presa in carico più

tempestiva, appropriata e prossima al territorio dei pazienti nefropatici.

Determinante per il raggiungimento di questo risultato è stata la collaborazione tra il Dott. C.

Talarico, Direttore della UOC di Chirurgia Generale, e il Dott. A. Nicoletti, Coordinatore della Rete

Emodialitica Territoriale dell’ASP di Cosenza, promotore del percorso di integrazione organizzativa

e clinico-assistenziale, volto al miglioramento dei servizi dedicati ai pazienti con insufficienza renale

cronica.

“L’attivazione di questo servizio ha detto il Dr Nicoletti ringraziando il Dr Talarico, il Dr Lo Gozzo e

il Dr Fabiano che hanno fatto sì che si concretizzasse tale percorso rappresenta un passaggio di

particolare rilievo per la sanità aziendale, in quanto consente di programmare in maniera

appropriata la preparazione all’accesso vascolare definitivo per i pazienti candidati alla terapia

sostitutiva renale, riducendo il ricorso a procedure in urgenza mediante catetere venoso centrale.

Questo nuovo percorso consentirà anche di ridurre significativamente la mobilità sanitaria passiva

in un ambito altamente specialistico che, fino a oggi, ha costretto numerosi pazienti a rivolgersi a

strutture extraprovinciali o extraregionali per accedere a tale prestazione.

L’integrazione tra competenze chirurgiche e nefrologiche consente così di costruire una rete multidisciplinare

specialistica territoriale, orientata al miglioramento dell’assistenza, alla continuità delle cure, all’appropriatezza clinica e all’ottimizzazione delle risorse aziendali.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di innovazione organizzativa promosso dall’ASP di Cosenza,

volto al rafforzamento dei servizi territoriali e allo sviluppo di modelli assistenziali sempre più efficaci,

sostenibili e centrati sui bisogni del paziente.