Nella giornata odierna, con la consueta cerimonia del “passaggio di consegne” svoltasi, seppur in forma ridotta a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, alla presenza del Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica – Contrammiraglio Antonio Ranieri, si è formalizzato l’avvicendamento al comando della Capitaneria di porto di Gioia Tauro.

Il Capitano di Fregata Giancarlo Salvemini, dopo aver guidato il compartimento marittimo gioiese per due anni, ha ceduto il comando dell’Ufficio marittimo e del porto di Gioia Tauro al Capitano di Fregata Vincenzo Zagarola.

Quest’ultimo lascia la Direzione Marittima di Civitavecchia dove, dopo aver diretto diversi Uffici, ricopriva da ultimo l’incarico di Assistente del Direttore Marittimo e Capo Sezione Studi e Relazioni esterne.

Il Capitano di Fregata Salvemini, dopo aver adempiuto in modo encomiabile specialmente in un periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica tuttora in atto alle complesse e delicate incombenze correlate alla titolarità del comando della Capitaneria di porto di Gioia Tauro e, in particolare, a quelle relative alla vigilanza e alla organizzazione tecnico-nautica del locale porto, cede il comando al Capitano di Fregata Zagarola per essere impiegato presso il Comando Generale delle Capitanerie di porto, ove sicuramente presterà il proprio servizio con la stessa professionalità, dedizione e competenza che hanno contraddistinto il suo periodo di comando in un territorio tanto affascinante quanto complicato come quello del Compartimento marittimo gioiese.