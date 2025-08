Avvio contrattualizzazione Tis calabresi, Cuzzocrea: «Ennesima conferma del lavoro portato avanti da questa Amministrazione»

«L’annunciato avvio delle procedure per la contrattualizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale calabresi è l’ennesima conferma del lavoro di questa Amministrazione comunale nei confronti dei lavoratori».

Ad affermarlo in una nota stampa è Giuseppe Cuzzocrea, consigliere comunale delegato al Personale.

«In questo contesto ha aggiunto voglio ringraziare anche gli Uffici del settore Bilancio e del Personale sempre presenti e attivi per tutte le attività che riguardano il fabbisogno dei lavoratori/cittadini.

’Amministrazione del Comune e della Città metropolitana ha compiuto una scelta precisa che va nelle direzioni da sempre intraprese: basti pensare al lavoro fatto per le stabilizzazioni dei lavoratori comunali e di metro city in questi anni, che hanno azzerato il precariato e alla predisposizione di concorsi per le pubbliche assunzioni che hanno dato man forte agli organici presenti, contribuendo ad aumentare l’efficienza della macchina amministrativa».

«Un percorso che con fondi dei nostri bilanci, contribuirà a dare serenità ai 10 lavoratori comunali e 32 metropolitani. I nostri due enti, con grande senso di responsabilità, hanno deciso e aderito alla procedura regionale di contrattualizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale calabresi.

Un iter che però da solo non può bastare ma che necessita una storicizzazione di questi fondi, come ha ben chiarito il sindaco Falcomatà.

Ci auguriamo che anche questi lavoratori, padri e madri di famiglia, che in questi anni si sono spesi, con grande impegno, contribuendo a portare avanti le attività degli enti, possano trovare stabilità».