Avvisi elettronici e proroga rete digitale, Udicon “opportunità da cogliere, ancora troppi cittadini non ne usufruiscono”

Rendere più accessibili i servizi digitali e accompagnare i cittadini nel cambiamento imposto dall’innovazione tecnologica: è questo l’obiettivo del Progetto Rete Digitale, al quale U.Di.Con. Calabria partecipa attivamente per ridurre il divario digitale e garantire a tutti pari opportunità.

È quanto fa sapere Ferruccio Colamaria, presidente provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (U.Di.Con.), che pone l’attenzione sulla nuova modalità di avvisi elettronici SEND.

Attraverso questo strumento, i cittadini possono ricevere direttamente in formato elettronico atti della Pubblica Amministrazione, come verbali e comunicazioni ufficiali, con la stessa validità della notifica cartacea.

Si tratta di un cambiamento epocale spiega che consente maggiore rapidità, trasparenza e certezza nella trasmissione degli atti. Il nostro compito è quello di spiegare e guidare le persone nell’utilizzo di questa nuova tecnologia, evitando disagi e incomprensioni.

Un altro dato importante riguarda la proroga del Progetto Rete Digitale: inizialmente in scadenza al 31 dicembre 2025, l’iniziativa è stata prorogata dalla Regione Calabria fino al 30 marzo 2026.

Questo ci offre tempo e strumenti in più continua il Presidente provinciale per sollecitare tutti i cittadini che ancora non hanno usufruito delle attività di facilitazione digitale a rivolgersi ai nostri sportelli o agli altri punti attivi sul territorio. È un’opportunità da non sprecare: il digitale non è il futuro, è già il presente.

La digitalizzazione conclude Colamaria è una grande sfida di civiltà. Ma senza accompagnamento rischia di trasformarsi in una barriera.

Con il Progetto Rete Digitale vogliamo garantire a tutti, nessuno escluso, la possibilità di essere protagonisti di questo cambiamento.

Grazie agli sportelli territoriali, in particolare nell’area di Corigliano-Rossano, i cittadini possono ricevere assistenza gratuita per comprendere e utilizzare al meglio le nuove tecnologie.

Che si tratti di attivare lo SPID, gestire gli avvisi elettronici o accedere ai servizi online della PA, gli operatori U.Di.Con.

Sono pronti a fornire supporto concreto, accompagnando passo dopo passo anche le fasce di popolazione più vulnerabili.