Azione Calabria: il 22 marzo congressi cittadini a Corigliano-Rossano e Castrovillari

Il segretario regionale di Azione Calabria, On. Francesco De Nisi, il presidente dell’Assemblea Regionale, On. Giuseppe Graziano, e il segretario provinciale di Azione Cosenza, Giovanni Lefosse, annunciano che sabato 22 marzo 2025 si terranno i congressi cittadini di Azione nelle città di Corigliano-Rossano e Castrovillari.

Questi congressi costituiscono un passaggio strategico nell’ambito del consolidamento territoriale di Azione e nella costruzione di un processo partecipativo attivo. Essi rappresentano un’opportunità imprescindibile per la definizione di linee programmatiche concrete, fondate su un’analisi approfondita delle dinamiche socio-politiche locali. Il confronto tra iscritti e dirigenti del partito sarà finalizzato alla strutturazione di strategie operative capaci di garantire una maggiore incisività dell’azione politica nelle aree interessate, in coerenza con la visione complessiva del partito a livello regionale e nazionale.

Durante i lavori congressuali, verranno affrontate le principali criticità amministrative e politiche delle due città, con l’obiettivo di elaborare proposte di intervento pragmatiche e sostenibili. Il dibattito sarà incentrato sulle modalità attraverso cui Azione può contribuire concretamente alla costruzione di una governance territoriale più efficiente, promuovendo al contempo il dialogo istituzionale e l’inclusione sociale. Il congresso si configura dunque come un’occasione per rafforzare la rappresentatività del partito, consolidando il suo ruolo di catalizzatore di idee e progettualità orientate al progresso della Calabria.

Azione, attraverso questi congressi, riafferma la propria volontà di promuovere un modello politico basato su competenza, partecipazione e valorizzazione delle risorse locali. L’interazione tra dirigenti, iscritti e stakeholder del territorio sarà cruciale per individuare percorsi di sviluppo coerenti con le reali necessità delle comunità locali. Si punterà, in particolare, sull’attivazione di reti di collaborazione con il mondo associativo, il settore produttivo e le realtà accademiche, con l’obiettivo di generare un impatto concreto e duraturo sul tessuto socio-economico della regione.

La partecipazione attiva ai congressi cittadini rappresenta non solo un’opportunità di confronto, ma anche un dovere civico per coloro che intendono contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma politico, fondato su pragmatismo e visione strategica. Invitiamo, pertanto, tutti coloro che condividono i principi di Azione a prendere parte a questi momenti di dialogo e progettazione collettiva, per dare voce a una Calabria più moderna, inclusiva e capace di affrontare le sfide del futuro con determinazione e lungimiranza.

Per ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a contattare le segreterie locali di Azione.

Giovanni Lefosse

Segretario Provinciale Azione Cosenza