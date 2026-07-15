Azione si struttura in provincia di Cosenza: nominati i primi responsabili di dipartimento

Il partito di Azione compie un passo decisivo nel percorso di radicamento territoriale e strutturazione interna con la nomina dei primi responsabili di dipartimento. La gestione strategica del nevralgico Dipartimento Comunicazione e Social Media viene affidata alla dott.ssa Angela Forte.

Al contempo, il ruolo chiave di Responsabile Organizzazione va a Manuela Labonia, sindaca di Pietrapaola, mentre all’avv. Rossella Iaquinta viene assegnato il delicato dipartimento Ambiente.

La squadra si completa con Alfonso Guido all’Agricoltura, Angelica Quintieri alla Sanità, Sandro Cinelli a Viabilità e Trasporti, Miriam Lo Tufo allo Sport e Carmine De Rose alla Tutela del Benessere degli Animali.

“La scelta di affidare i dipartimenti e strutturare i tavoli tematici dichiara la segretaria provinciale Stefania Postorivo risponde alla volontà di Azione di consolidare una struttura snella, efficiente e fortemente radicata, capace di veicolare con chiarezza la nostra proposta politica pragmatica e riformista”.