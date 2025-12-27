“Babbo Natale in Moto”, l’iniziativa della delegazione Motoclub Polizia di Stato di Reggio Calabria che porta gioie e sorrisi per le strade della città

Reggio Calabria, 27 dicembre 2025 – Una tradizione che si ripete quella del Babbo Natale in moto a cura del Moto Club Polizia di Stato di Reggio Calabria, un’iniziativa fine a portare un messaggio significativo di gioia e solidarietà per le vie della città reggina.

Un evento tenutosi presso la Casa Accoglienza “Papa Giovanni” che ha visto partecipare anche le Nibbio delle Volanti e le Unità Cinofile.

In sella alle proprie moto, diversi i Babbo Natale che hanno sfilato lasciando non solo una scia di sorrisi quanto anche un germe di speranza tra i pazienti della struttura. Un contributo di vitale importanza quello del Moto Club Polizia di Stato nel rendere calda e avvolgente l’atmosfera, accesasi nei colori più sgargianti del natale con i loro cappelli di porpora e una folta barba bianca.

Special Guest dell’evento l’artista reggino Pasquale Capri’.

Grande la soddisfazione espressa dal referente della delegazione, Antonio Campolo che ha sottolineato la profonda sensibilità degli volontari alle tematiche sociali e il loro attenzionare costantemente le esigenze della comunità.

“Ringraziamo quanti hanno reso possibile questo momento di solidarietà e condivisione special modo i nostri volontari del Moto Club Polizia di Stato” – ha aggiunto.