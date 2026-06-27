Badolato, Basta Vittime annuncia l’imminente del Nuovo Tratto

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con grande soddisfazione che sono ormai giunti alle battute finali i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto della Strada Statale 106 nel territorio comunale di Badolato, in provincia di Catanzaro.

Il sopralluogo effettuato nelle ultime ore conferma che l’intervento è ormai prossimo alla conclusione.

È stato completato il nuovo manto stradale lungo l’intero tratto interessato dai lavori, sono attualmente in corso le operazioni di installazione delle nuove barriere di sicurezza e, nei prossimi giorni, saranno realizzate la segnaletica orizzontale e quella verticale, ultime attività propedeutiche all’apertura definitiva dell’infrastruttura.

Salvo imprevisti, all’inizio della prossima settimana sarà riaperto al traffico l’intero tratto di circa 500 metri della nuova Statale 106, restituendo agli automobilisti un’infrastruttura profondamente riqualificata, più moderna e soprattutto significativamente più sicura.

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” esprime viva soddisfazione per il rispetto del cronoprogramma dei lavori e per la qualità dell’intervento realizzato, che rappresenta un concreto passo in avanti verso l’innalzamento degli standard di sicurezza lungo una delle arterie più importanti e, purtroppo, più pericolose della Calabria.

«La conclusione di questi lavori dichiara il Presidente Leonardo Caligiuri rappresenta una buona notizia per tutti i cittadini calabresi e per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la Statale 106.

Siamo ancora più felici per il fatto che Badolato è, ormai da anni, una meta turistica centrale nel panorama calabrese e meritava questo intervento e, soprattutto, una conclusione rapida prima dell’estate».

L’Organizzazione rivolge un sincero ringraziamento alla Struttura Territoriale di Anas Calabria, ai tecnici, ai direttori dei lavori e a tutte le maestranze impegnate nel cantiere per il lavoro svolto, confermando al tempo stesso il proprio impegno nel monitorare costantemente gli interventi in corso lungo la Statale 106, affinché ogni opera contribuisca realmente a ridurre il numero di incidenti e a garantire ai cittadini calabresi una mobilità sempre più moderna, efficiente e sicura.

Ogni tratto riqualificato rappresenta un passo avanti. Ogni cantiere concluso significa una strada più sicura.

Ed ogni intervento portato a termine avvicina la Calabria all’obiettivo che da sempre ispira l’azione della nostra Organizzazione: una Statale 106 finalmente all’altezza del diritto dei cittadini a viaggiare in sicurezza.