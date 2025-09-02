Badolato (CZ): Un libro celebra la storica Settimana Santa

BADOLATO (CZ) — È finalmente disponibile, a cura di Pace Edizioni, l’attesissimo libro del professor Pasquale Rudi dedicato alla celebre Settimana Santa di Badolato. Dopo anni di lavoro, la pubblicazione dal titolo “Riti e misteri della Settimana Santa a Badolato Superiore (CZ) – Itinerario narrativo e visivo tra Storia, Tradizione e Folclore” è già acquistabile sulle principali piattaforme web, inclusa Amazon.

In sole 166 pagine, l’autore riesce a catturare l’essenza di questa manifestazione secolare, che anima il borgo per otto giorni, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua. Il testo, arricchito da ben 123 fotografie in bianco e nero, per lo più inedite e d’epoca, guida il lettore attraverso un percorso visivo e narrativo dei momenti più significativi dei riti. Il libro non si limita a informare, ma punta a emozionare chi già conosce la tradizione e ad affascinare i neofiti, svelando la ricchezza di una celebrazione che vede la partecipazione di oltre 500 persone tra attori, figuranti e confratelli delle tre Congreghe locali (San Domenico, Santa Caterina e dell’Immacolata).

L’opera si propone come una preziosa memoria sociale e un promemoria per la promozione di un evento che, secondo alcuni, è tra le più belle e scenografiche manifestazioni pasquali d’Europa. Il professor Rudi, da sempre impegnato nella valorizzazione del suo paese, sottolinea l’importanza di tramandare questa devozione popolare alle nuove generazioni, un gesto fondamentale per combattere l’ingiusto spopolamento dei borghi. Nel volume, si fa riferimento anche alla Via Crucis vivente del Sabato Santo, una processione che si snoda per oltre dieci chilometri, attirando fedeli, turisti e curiosi.

A supporto del libro, il testo consiglia la visione della diretta televisiva della Settimana Santa 2019, realizzata da Telemia, disponibile sul web, che offre un ulteriore spunto per comprendere la magnificenza dell’evento.

Il video al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=r60_CAxjnJo