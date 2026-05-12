Calabria

Balneari, Iiriti: “Dal Consiglio regionale un segnale concreto a tutela di imprese e lavoro”

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Daniela Iiriti

“L’approvazione in Consiglio regionale delle misure di sostegno al comparto balneare rappresenta una risposta concreta e necessaria per tante imprese che, negli ultimi mesi, hanno dovuto fare i conti con i danni provocati dal maltempo e dall’erosione costiera”.

È quanto afferma la consigliera regionale Daniela Iiriti, intervenendo dopo il via libera dell’Aula alle iniziative di supporto rivolte agli operatori del settore turistico-balneare.

“Parliamo di una realtà economica strategica per la Calabria prosegue Iiriti che garantisce occupazione, servizi e attrattività turistica lungo tutta la fascia costiera regionale. Era fondamentale dare un segnale di vicinanza agli imprenditori che, nonostante le difficoltà e i pesanti danni subiti, continuano ad investire sul territorio e sulla qualità dell’offerta turistica”.

La consigliera regionale sottolinea inoltre come il lavoro portato avanti dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, abbia contribuito a mantenere alta l’attenzione istituzionale su un comparto che necessita di stabilità normativa e strumenti adeguati per programmare il futuro.

“Occorre continuare a sostenere i balneari non solo nell’emergenza aggiunge Iiriti ma anche attraverso interventi strutturali per la difesa delle coste, la sicurezza dei litorali e la semplificazione amministrativa.

La Regione deve accompagnare gli operatori in una fase complessa, garantendo certezze e condizioni favorevoli per continuare a lavorare e creare sviluppo”.

Difendere il comparto balneare significa difendere una parte importante dell’economia calabrese e dell’identità turistica della nostra regione” conclude la consigliera regionale Daniela Iiriti.

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