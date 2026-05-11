Balneari, il SIB plaude alla Regione Calabria: “Scelta concreta per tutelare imprese e territorio”

di Nicoletta Toselli

ROMA – Il Sindacato Italiano Balneari esprime soddisfazione per le due nuove leggi approvate dalla Regione Calabria in materia di concessioni demaniali marittime. Un intervento che, secondo il S.I.B. aderente a FIPE Confcommercio, rappresenta una risposta concreta alle difficoltà vissute dalle imprese del settore, molte delle quali a conduzione familiare.

Le norme approvate dal Consiglio regionale intervengono sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, prevedendo misure legate alla verifica della disponibilità della risorsa demaniale prima dell’avvio delle gare e strumenti di sostegno per le aziende balneari danneggiate dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Calabria nei mesi scorsi.

A sottolinearlo sono stati Antonio Capacchione, presidente nazionale del S.I.B., e Antonio Giannotti, presidente del S.I.B. Calabria, che hanno evidenziato come i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale arrivino in un momento particolarmente delicato per il comparto turistico-balneare calabrese, aggravato dai danni provocati dal recente ciclone Harry.

Secondo il S.I.B., le nuove norme rappresentano anche un importante segnale di attenzione istituzionale e di capacità amministrativa nella gestione della Direttiva Bolkestein. Capacchione e Giannotti hanno richiamato le pronunce della Corte di Giustizia europea, sostenendo che il presupposto per l’applicazione della direttiva sia la scarsità della risorsa demaniale, condizione che – a loro avviso – in Calabria non sussisterebbe.

Da qui la richiesta che eventuali gare per le concessioni demaniali marittime siano precedute da una verifica concreta sull’impossibilità di rilasciare nuove concessioni. Il S.I.B. ritiene inoltre “ragionevole e doverosa” la proroga delle concessioni per le aziende danneggiate dal ciclone, così da consentire il recupero degli investimenti necessari al ripristino delle strutture.

Particolarmente significativo, secondo il sindacato, il voto unanime con cui il Consiglio regionale ha approvato i provvedimenti, interpretato come conferma della loro validità e condivisione politica.

Il S.I.B. auspica ora che anche Governo e Parlamento seguano l’esempio della Calabria, superando l’attuale situazione di incertezza normativa e amministrativa che, secondo l’associazione, continua a generare contenziosi e difficoltà per gli operatori del settore.