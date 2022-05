Bandiera Blu, quattro riconoscimenti per Isola Capo Rizzuto

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

“Siamo felici e soddisfatti per questo risultato storico che a poche ore dalla sua ufficialità ha già portato il nostro territorio in prima pagina sulle maggiori agenzie di stampa e portali d’informazione nazionali, con l’immagine del Castello di Le Castella in copertina, nonostante il lungo elenco di località presenti”.

Con la voce rotta dall’emozione il Sindaco annuncia cosi l’ufficialità della Bandiera Blu per il territorio di Isola Capo Rizzuto, che ha ottenuto ben quattro riconoscimenti su quattro richiesti, un premio all’enorme lavoro fatto negli ultimi due anni e che da oggi vedrà sventolare la Bandiera Blu sulle spiagge di Le Castella, Le Cannella, Marinella e Fratte.

Isola Capo Rizzuto diventa anche il Comune con più Bandiere in Calabria, tra i primi in Italia: “E’ un lavoro che va avanti da quasi due anni – continua il Sindaco – grazie soprattutto all’impegno di Andrea Liò, che prima da consigliere e poi da Vice Sindaco, ha messo questo obiettivo tra le sue priorità e con il coinvolgimento degli uffici preposti lo ha portato a termine, concludendo la lunga serie di parametri richiesti dalla Federazione”.

“Questo riconoscimento conclude la Vittimberga è un importante mezzo di promozione turistica del territorio e perciò il mio primo pensiero va soprattutto agli operatori turistici che ne beneficeranno che potranno rialzarsi dopo due anni di pandemia”.

L’iter per ottenere il riconoscimento non è stato semplice, per ogni spiaggia candidata ci sono stati una serie di criteri da rispettare, 33 in totale, che vanno dalla gestione all’educazione ambientale, l’inclusione, l’accesso, i servizi e la sicurezza, insomma un lavoro curato nei minimi particolari.

E’ in questa fase preliminare, soprattutto, che è stato tanto il lavoro messo in campo dal Vice Sindaco e della sua squadra: “E’ il giusto riconoscimento afferma Liò che premia il nostro grande lavoro e da maggiore visibilità ad un territorio incantevole come il nostro, che non può non essere Bandiera Blu.

Ringrazio il Sindaco per avermi dato questo obiettivo da portare a termine e tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno”.

“La settimana scorsa continua Liò ci è arrivato l’invito da parte della FEE ma per scaramanzia abbiamo preferito tenere riservata la notizia in attesa di avere l’ufficialità che ci è giunta oggi per tutte e quattro le spiagge che avevamo fatto richiesta.

Tanti sono stati i parametri che abbiamo dovuto rispettare e certificare, non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. E’ una vittoria di tutti, ora godiamocela e poi torniamo subito a lavoro per pensare a confermarla l’anno prossimo”.