Bandiere Blu, Angelo Brutto: “La Calabria dimostra di essere una terra che sa crescere puntando sulla qualità”

“Ventisette Bandiere Blu rappresentano un risultato che deve riempire di orgoglio ogni calabrese.

È la conferma che la nostra regione sta finalmente raccogliendo i frutti di un lavoro serio sulla valorizzazione del territorio, sulla tutela ambientale e sulla qualità dell’offerta turistica”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, commentando il riconoscimento che vede la Calabria conquistare 27 Bandiere Blu e attestarsi come seconda regione d’Italia per numero di località premiate.

“Non si tratta soltanto di un dato numerico prosegue Brutto ma di un riconoscimento prestigioso che certifica il lavoro svolto dai Comuni, dagli operatori turistici e da tutte quelle comunità che, ogni giorno, investono nella cura del proprio territorio.

Dietro ogni Bandiera Blu ci sono sacrifici, programmazione e una visione chiara di sviluppo”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia pone l’accento anche sui quattro nuovi ingressi ottenuti quest’anno da Falerna, Locri, Amendolara e Montegiordano.

“L’ingresso di nuove località nel circuito delle Bandiere Blu dimostra che la Calabria sta crescendo in maniera diffusa. È un segnale importante perché significa che sempre più amministrazioni stanno comprendendo quanto sia strategico puntare sulla qualità ambientale e sui servizi per diventare competitivi nel mercato turistico”.

Brutto evidenzia inoltre il lavoro svolto dalla Regione Calabria attraverso il progetto “Calabria Straordinaria” e l’impegno concreto della Giunta regionale.

Questo straordinario risultato è anche frutto del grande lavoro portato avanti dagli assessori Giovanni Calabrese e Giovanni Montuoro che con impegno e visione, stanno contribuendo alla promozione dell’immagine positiva della Calabria e alla valorizzazione del nostro territorio.

Il brand Calabria Straordinaria oggi rappresenta una sfida vinta: raccontare una Calabria moderna, attrattiva e capace di competere”.

Secondo Brutto, il risultato ottenuto contribuisce a rafforzare l’immagine positiva della regione anche fuori dai confini nazionali.

“La Calabria per troppo tempo è stata raccontata soltanto attraverso stereotipi negativi. Oggi, invece, abbiamo il dovere di mostrare il volto vero della nostra terra: una regione ricca di bellezze naturali, cultura, identità e accoglienza.

Le 27 Bandiere Blu sono un biglietto da visita straordinario che aumenta l’attrattività turistica e crea nuove opportunità economiche e occupazionali”.

Infine, Brutto ribadisce l’impegno politico di Fratelli d’Italia sul tema dello sviluppo turistico e ambientale.

“Continueremo a sostenere tutte le iniziative che puntano alla valorizzazione delle nostre coste e dei nostri borghi, perché investire sul territorio significa investire sul futuro della Calabria.

Questo traguardo deve essere uno stimolo a fare ancora meglio, consolidando un percorso di crescita che oggi è sotto gli occhi di tutti”.