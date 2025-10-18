Bando di selezione per affiancamento a esperti europrogettisti

L’Associazione Rete dei Beni Comuni, da anni impegnata nella promozione del volontariato, dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile, ricerca tre figure da affiancare al proprio team di europrogettazione, nell’ambito di un percorso formativo e operativo in collaborazione con esperti del settore.

Obiettivo

Favorire la formazione sul campo e l’inserimento di nuove figure nel mondo dell’europrogettazione,

con particolare attenzione alla progettazione sociale legata al terzo settore.

Figure ricercate

1. Due giovani motivati e capaci, con forte interesse verso: il mondo del volontariato e della progettazione sociale; i finanziamenti europei e nazionali (Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, FSE, ecc.); un percorso formativo guidato da esperti europrogettisti, con possibilità di crescita e futura responsabilità autonoma nella scrittura e gestione di progetti.

Requisiti desiderati:

Età compresa preferibilmente tra i 18 e 35 anni; Diploma di scuola superiore in discipline sociali, umanistiche, aristiche o affini; Ottima capacità di scrittura e lavoro in team; Entusiasmo, spirito d’iniziativa e sensibilità verso i valori del volontariato.

2. Una figura con laurea in Economia, Economia aziendale, Economia e Commercio, con profilo esperto contabile o commercialista, che abbia già una formazione attiva o esperienza in: europrogettazione (redazione e rendicontazione di progetti europei e nazionali); progettazione sociale; gestione economico-finanziaria in ambito associativo/terzo settore.

Competenze richieste:

Precisione, autonomia operativa e visione strategica; Capacità di supportare il team nella rendicontazione e nella sostenibilità economica dei progetti; Esperienza pregressa con budget planning o responsabile di progetto (preferibile).

Sede e modalità

Le attività si svolgeranno in parte in presenza presso la nostra sede di Paola (CS) e in parte da remoto.

È prevista una prima fase di formazione introduttiva gratuita e successivamente l’inserimento nei gruppi di lavoro.

Scadenza presentazione candidature

Domenica 26 ottobre 2025, ore 23:59

Modalità di candidatura

Inviare una mail a: retedeibenicomuni@gmail.com

Oggetto: “Candidatura europrogettazione – Nome Cognome”, allegando:

Curriculum vitae aggiornato; Eventuale portfolio di progetti o esperienze (per il profilo esperto).

Informazioni

Per domande o chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo email sopra indicato. I candidati

selezionati verranno contattati per un colloquio conoscitivo.

Unisciti a noi e diventa protagonista del cambiamento!

Formati. Collabora. Crea impatto.

Rete dei Beni Comuni ODV – Paola (Cs)