Bando di selezione per affiancamento a esperti europrogettisti
L’Associazione Rete dei Beni Comuni, da anni impegnata nella promozione del volontariato, dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile, ricerca tre figure da affiancare al proprio team di europrogettazione, nell’ambito di un percorso formativo e operativo in collaborazione con esperti del settore.
Obiettivo
Favorire la formazione sul campo e l’inserimento di nuove figure nel mondo dell’europrogettazione,
con particolare attenzione alla progettazione sociale legata al terzo settore.
Figure ricercate
1. Due giovani motivati e capaci, con forte interesse verso: il mondo del volontariato e della progettazione sociale; i finanziamenti europei e nazionali (Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, FSE, ecc.); un percorso formativo guidato da esperti europrogettisti, con possibilità di crescita e futura responsabilità autonoma nella scrittura e gestione di progetti.
Requisiti desiderati:
Età compresa preferibilmente tra i 18 e 35 anni; Diploma di scuola superiore in discipline sociali, umanistiche, aristiche o affini; Ottima capacità di scrittura e lavoro in team; Entusiasmo, spirito d’iniziativa e sensibilità verso i valori del volontariato.
2. Una figura con laurea in Economia, Economia aziendale, Economia e Commercio, con profilo esperto contabile o commercialista, che abbia già una formazione attiva o esperienza in: europrogettazione (redazione e rendicontazione di progetti europei e nazionali); progettazione sociale; gestione economico-finanziaria in ambito associativo/terzo settore.
Competenze richieste:
Precisione, autonomia operativa e visione strategica; Capacità di supportare il team nella rendicontazione e nella sostenibilità economica dei progetti; Esperienza pregressa con budget planning o responsabile di progetto (preferibile).
Sede e modalità
Le attività si svolgeranno in parte in presenza presso la nostra sede di Paola (CS) e in parte da remoto.
È prevista una prima fase di formazione introduttiva gratuita e successivamente l’inserimento nei gruppi di lavoro.
Scadenza presentazione candidature
Domenica 26 ottobre 2025, ore 23:59
Modalità di candidatura
Inviare una mail a: retedeibenicomuni@gmail.com
Oggetto: “Candidatura europrogettazione – Nome Cognome”, allegando:
Curriculum vitae aggiornato; Eventuale portfolio di progetti o esperienze (per il profilo esperto).
Informazioni
Per domande o chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo email sopra indicato. I candidati
selezionati verranno contattati per un colloquio conoscitivo.
Unisciti a noi e diventa protagonista del cambiamento!
Formati. Collabora. Crea impatto.
Rete dei Beni Comuni ODV – Paola (Cs)