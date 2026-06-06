Bando sport e periferie 2025, Polistena unico comune della Provincia di RC finanziato

È stato finanziato a valere sul bando Sport e Periferie 2025 il progetto di realizzazione di una nuova tribuna coperta e della pista di atletica leggera in versione paralimpica, per un importo di circa 1.174.624,34 euro.

La pista sarà ad otto corsie e la tribuna in cemento armato da almeno 1.000 posti a sedere.

(Nelle more stiamo per installare la piccola tribunetta mobile da 180 posti circa) Un risultato straordinario ottenuto grazie alla perseveranza dell’Amministrazione Comunale che ha una visione strategica per il rilancio dello sport come modello di inclusione sociale delle persone disabili.

Il finanziamento ottenuto deriva da una procedura complessa (a sportello e punteggio minimo) su cui abbiamo lavorato molto.

È la prima tappa verso la realizzazione della Cittadella dello Sport nell’area prossima allo stadio Elvio Guida, che dovrà avere una vocazione paralimpica per tutto il Sud e la Calabria.

La Cittadella dello Sport comprende la progettazione della piscina coperta paralimpica con vasca da 50 Mt, struttura al momento introvabile sui nostri territori.

Siamo in attesa di altre buone notizie per Polistena, che arriveranno nei prossimi giorni attraverso nuovi decreti di finanziamento pronti e riguardanti opere sportive e civili a beneficio della nostra città.

È la migliore risposta alle chiacchiere di un’opposizione annegata nell’odio personale e nel trasformismo, e soprattutto a qualche esponente metropolitano che nell’autunno scorso aveva cercato di abbindolare i cittadini promettendo 300.000 per una piccola copertura della gradinata esistente.

Ci siamo opposti con vigore ad un qualcosa di inaudito che come contropartita prevedeva la gestione esclusiva dello stadio all’ente metropolitano estromettendo così il Comune (ente proprietario) e le società sportive locali.

Per fortuna esiste a Polistena un’Amministrazione Comunale che lavora per il popolo in ogni settore della vita pubblica, non si piega ai ricatti ed alle menzogne, fa valere altrove il suo valore politico respingendo l’elemosina e le calunnie, fa arrivare finanziamenti veri per la città come nella circostanza, quello della pista di atletica leggera e della tribuna coperta che tra qualche anno diventeranno opere concrete.