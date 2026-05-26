Bando Voucher Digitali PMI: dialogo costruttivo tra Polo Digitale Calabria e Regione

A seguito dell’istanza di accesso agli atti presentata lo scorso 28 aprile, si è tenuto un incontro decisivo presso la Cittadella Regionale per esaminare la graduatoria provvisoria dell’avviso “Voucher per la transizione digitale delle PMI”.

Al tavolo di confronto, per la Regione Calabria, il cui dipartimento è a guida del Dirigente dell’UOA Transizione Digitale, Dott. Francesco Venneri, hanno partecipato il Responsabile del Procedimento, Dott. Nicola De Giorgio, e l’Ing. Scarpelli.

A testimonianza dell’importanza strategica della misura per il territorio, ha preso parte all’incontro l’intera delegazione dei massimi vertici del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA: il Presidente Emilio De Rango, il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, il Direttore generale del Polo Digitale Calabria, Carmine Gallo, e il giovane Responsabile Nazionale Communication & Strategy del Polo Digitale PA, Aldo De Rango.

Nel corso del confronto sono state analizzate in modo analitico e approfondito tutte le anomalie precedentemente rilevate, giungendo alla condivisa conclusione che le attività e i flussi procedurali sono stati regolari, ampiamente spiegati e dettagliatamente analizzati in ogni loro aspetto tecnico e amministrativo.

Il Presidente Emilio De Rango e i vertici del Polo hanno espresso un forte ringraziamento al Dirigente dell’UOA Transizione Digitale, Dott. Francesco Venneri, al Dott. Nicola De Giorgio e all’Ing. Scarpelli per la massima disponibilità, la trasparenza e l’alto profilo professionale dimostrati nel corso dell’istruttoria e del chiarimento.

Un plauso sincero è stato rivolto anche al Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e all’intera macchina amministrativa regionale che, se pur ha impiegato circa un anno per l’elaborazione dell’elenco delle aziende a causa della complessità della misura, in questo contesto di verifica ha garantito un’eccezionale apertura al dialogo e una profonda sensibilità istituzionale.

“Dall’analisi congiunta è emersa una forte presa di coscienza sull’altissimo numero di imprese presenti sul territorio che hanno aderito alla misura, a testimonianza di una vitale e diffusa domanda di innovazione nella nostra regione” ha dichiarato il Presidente Emilio De Rango.

“Questa straordinaria risposta del tessuto produttivo ha generato una consapevolezza in più in vista dei prossimi bandi, evidenziando la necessità di stanziare stanziamenti ancora più cospicui per la transizione digitale delle PMI.

In questa direzione, siamo felici di comunicare che stiamo lavorando in stretta sinergia con gli uffici regionali per verificare la fattibilità di un rifinanziamento del bando, con l’obiettivo di far scorrere la graduatoria e dare copertura al maggior numero possibile di aziende ammissibili”.

L’interlocuzione avviata ha gettato le basi per una futura e stabile collaborazione. Il Polo Digitale Calabria auspica che questo modello di confronto costruttivo possa consolidarsi, estendendosi anche ai futuri tavoli di partenariato per la programmazione dei fondi PR Calabria FESR 2021-2027, .affinché il connubio tra la competenza tecnica dei professionisti del Polo e la voce delle aziende del territorio offra alla Regione un partner d’eccellenza, pronto ad affiancarla stabilmente nello sviluppo delle imminenti politiche per l’innovazione digitale