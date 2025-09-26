Base Popolare, Giuseppe De Mita al Teatro Comunale di Catanzaro

Il coordinatore nazionale di Base Popolare, Giuseppe De Mita, scende in campo a sostegno del candidato Frank Mario Santacroce alle elezioni regionali in Calabria e annuncia la sua presenza alla chiusura della campagna elettorale il prossimo 29 settembre, teatro Comunale a Catanzaro.

In un intervento appassionato, De Mita descrive il voto come un “passaggio stretto” ma decisivo.

“Da un lato c’è la volontà di dar vita a una forza politica nazionale ispirata al popolarismo come metodo di governo, capace di emarginare estremismi, populismi e demagogia.

Dall’altro, l’esigenza di radicare questa visione negli spazi politici concreti, laddove programmi e protagonisti garantiscono competenza amministrativa e praticabilità politica”. Per De Mita, le scelte compiute finora nelle Marche e in Calabria rappresentano una sfida, non un traguardo.

“Siamo consapevoli afferma che il presente sia insufficiente sotto molti punti di vista. Ma sappiamo anche che il futuro non si costruisce con le illusioni, bensì con la concretezza e la persuasione. Non ci accontentiamo di ciò che c’è, ma non ci arrendiamo al presente”.

Un messaggio chiaro anche ai candidati: “Incarniamo un metodo popolare che non è astratto, ma fisico.

I nostri candidati sono pionieri: assumono le inquietudini di oggi per trasformarle nelle certezze di domani. Sono quelli che rischiano di più, collocati sulla linea di confine tra quello che c’è e quello che vogliamo cambiare”.

Secondo De Mita, sostenere Santacroce e i candidati di Base Popolare significa difendere la speranza: “Votarli è un modo per dire che abbiamo ancora la forza di guardare avanti”.