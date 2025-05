Basket Bim Bum Rende campione regionale under 19

Campioni regionali. A Rende, la Bim Bum basket ha vinto la finale del campionato regionale under 19. 93-74 il risultato finale tra la squadra di casa e la Pollino Castrovillari. Una bellissima giornata di sport, al Polifunzionale di Quattromiglia.

Prestazione dominante dei ragazzi di coach Carbone che hanno entusiasmato il pubblico di casa, accorso numerosissimo per tifare i loro giovani beniamini. Grande determinazione e qualità tecnica, tantissima intensità. Valori che hanno funzionato e consentito di conquistare il titolo. Uno straordinario percorso terminato con il trofeo in mano. Un traguardo importante per il Basket Rende, che continua a crescere e a dimostrare il suo valore nel panorama giovanile. Complimenti ai ragazzi e allo staff per questa fantastica impresa!

Alla società biancorossa ed alla Pollino Castrovillari sono arrivati anche i complimenti del presidente Surace e del direttivo regionale Fip “per il risultato ed il bellissimo campionato”.

Alla fine del match, festa sul parquet e sugli spalti, tra abbracci e sorrisi per una bella soddisfazione sportiva ottenuta.