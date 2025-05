Basket in Carrozzina,: il Sindaco Falcomatà premia la ReggioBiC

“Per lo straordinario risultato conseguito in ambito sportivo con il raggiungimento della finale dell’Eurocup 3, unica squadra italiana a raggiungere il podio dell’importante competizione internazionale. Orgoglio della città, simbolo di sacrificio ed abnegazione, oltre ogni limite o barriera”.

Sono queste le motivazioni con le quali il Sindaco Giuseppe Falcomatà, a nome dell’Amministrazione comunale, ha riconosciuto una benemerenza alla squadra reggina di basket in carrozzina .

Alla presenza del consigliere delegato allo sport, Gianni Latella, una rappresentanza di ReggioBiC è stata infatti accolta dal primo cittadino al “salotto rosso” di Palazzo San Giorgio per attestare il compiacimento ed il profondo apprezzamento per il prestigioso traguardo sportivo conseguito; risultato che ha distinto non solo la squadra a livello nazionale (unica realtà al sud che si è spinta a questi livelli) ma addirittura a livello europeo, con il secondo posto conquistato nella finale dell’Eurocup a Yalova in Turchia.

Una vittoria che scrive una pagina sportiva bellissima per la città ma anche ne scrive una, altrettanto significativa, da un punto di vista sociale.

“La ReggioBiC è uno degli esempi più concreti di quanto lo sport possa e debba essere inteso come un motore straordinario di inclusione e riscatto. I nostri ragazzi e questa bella società, che tra mille sacrifici lotta quotidianamente per raggiungere straordinari risultati, ci insegnano ogni giorno che i limiti sono fatti per essere superati: con il cuore, la determinazione e il gioco di squadra.

A loro va il ringraziamento di tutta la città: ci rendono fieri di essere reggini” ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà.