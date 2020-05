Basket: La Viola acquisisce il titolo sportivo di Serie B della Soresina Gilbertina

Condividi

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito il titolo sportivo della Soresina Gilbertina SsdArl. Il titolo sportivo dà il diritto di disputare il campionato di serie B nazionale. Il trasferimento del titolo dalla Lombardia alla Calabria dovrà essere ratificato dalla Federazione Italiana Pallacanestro secondo la procedura indicata dalle norme federali in materia.

La Pallacanestro Viola, nelle persone del presidente Carmelo Laganà e del General Manager Giuse Barrile ringrazia la Gilbertina nelle persone del presidente Davide Pala e del dottor Francesco Scolari, la cui correttezza ha consentito di chiudere celermente le procedure di cessione del titolo sportivo.

Un ringraziamento va anche all’avvocato Enrico Zorzi che ha seguito e garantito le procedure.

La Viola dunque si dota di un titolo idoneo a disputare il campionato in cui sarebbe voluta arrivare, grazie ai sacrifici e al lavoro della società, degli sponsor, del Trust, tramite la promozione diretta sul campo. Un progetto fermato sul più bello dalla pandemia dopo un campionato di primissimo livello, in cui la squadra neroarancio ha raccolto esclusivamente successi in tutte le partite disputate.