Basket serie B Interregionale: il derby va a Redel Reggio Calabria, buona la reazione della Bum Bum Rende

In un’appassionante sfida al Polifunzionale di Rende, Redel Reggio Calabria ha trionfato su Bim Bum Basket Rende con un punteggio di 77 a 67.

La partita si è aperta con un primo quarto equilibrato chiuso sul punteggio di 14 a 11 per Redel Viola, grazie ai 5 punti di Leonardo Marini. Nel secondo periodo, la Bim Bum Basket Rende ha lottato con determinazione, ma Edoardo Maresca ha risposto con 7 punti, portando gli ospiti a un vantaggio di 7 punti all’intervallo.

Il terzo quarto ha visto un cambio di ritmo, con la squadra di casa che ha realizzato un parziale di 10-2 riprendendo il comando ma per poco (38 a 36). Poi viene fuori l’esperienza degli ospiti che piazzano un controbreak di 12 a 0 che incanala la gara.

Nel quarto periodo Reggio ha consolidato la sua leadership con un parziale di 17 a 7 con Rende che ha tentato una rimonta finale. ma il punteggio si è chiuso a 77-67 per gli ospiti, con Edoardo Maresca che ha messo a referto 21 punti.

Rientro alla guida per coach Carbone, in casa biancorossa, che ha elogiato la buona reazione dei suoi atleti, pur sottolineando i cali di tensione nel corso del match. Servono rinforzi, non v’è dubbio. Soprattutto un’ala per coprire ed occupare spazi diversi di gioco.

Tabellini

Bim Bum Rende 67

Redel Viola 77

Rende: Gagliardi ne, Usai 2, Cavalieri 7, Cerchiaro ne, Tarozzi, Dovera 17, Boccasavia 15, Guido, Cagnacci 12, Schifeo 2, Yeyap 12. All. Carbone

Redel Viola: Agbortabi 8, Fiusco 9, Marinelli, Laganà 13, Fernandez 8, Zampa, Marini 11, Maresca 21, Clark 7, Damato ne, Laquintana ne. All. Cadeo

Note: parziali 11-14; 17-21; 18-19; 21-23

Arbitri: Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa