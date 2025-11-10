Basketball Lamezia per tre quarti con il fiato sul collo della Redel Viola Reggio Calabria

Una partita sul filo del rasoio quella giocata dal Basketball Lamezia che, nella sesta giornata del campionato di DR1, sono riusciti per i primi tre quarti a rimanere ancorati alla Redel Viola Reggio Calabria, per poi lasciarla andare sul +12 e con il risultato finale a favore dei padroni di casa 61-49.

«Anche questa sconfitta fa parte del nostro percorso di crescita e ci stiamo allenando per migliorare su tutti gli aspetti ha dichiarato coach Davide Piccione. Abbiamo difeso tanto e con grinta, tenendo testa ai reggini che, dal canto loro, hanno giocato di precisione.

I due mesi di gioco ci stanno servendo e dobbiamo anche avere pazienza. Sicuramente dobbiamo lavorare in modo ancora più certosino sull’attacco unendo i due aspetti, capendo dove sbagliamo e lavorandoci attentamente».

La difesa dei lametini ha certamente rallentato l’avanzata serrata della Redel che ha potuto comunque contare sui punti di Macrillante (15) e Bordò (13). Soffermarsi sui propri errori è alla base del perfezionamento che, tra alti e bassi, porterà a tante soddisfazioni.

E infatti il gioco di squadra e l’atletismo del Basketball Lamezia si sono fatti sentire, anche attraverso i 12 punti di Antonicelli e i 10 di Augello, nonostante l’allungo finale reggino.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Botteghelle Basket domenica 16 novembre, ore 18.00, Palagagliardi, parco Peppino Impastato.

Redel Viola Reggio Calabria – Basketball Lamezia: 61 – 49 (13-11, 14-12, 14-13, 20-13)

Basketball Lamezia: Cerra 4, Fazzari, Lazzarotti A. 7, Antonicelli 12, Mammoliti 3, Bova L. 9, Bova S. 4, Lazzarotti R., Giuliano, Augello 10, Verso, Molinaro.

Redel Viola Reggio Calabria: Macrillante 15, Bordò 13, Calogero 10, Pisapia 9, Ripepi 5, Damato 4, Festa 3, Del Giglio 2, Laganà, Quagliata, Amendolia, Riolo