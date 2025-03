Belmonte Calabro: verso il Distretto Turistico del Basso Tirreno Cosentino

di Nicoletta Toselli

Belmonte Calabro – Si fa sempre più concreta l’idea di un Distretto Turistico Regionale per il Basso Tirreno Cosentino. A testimoniarlo è stata la recente riunione tenutasi presso la biblioteca comunale di Belmonte Calabro, che ha visto la partecipazione di consorzi turistici, associazioni di promozione del territorio, pro loco, GAL e rappresentanti dei Comuni della zona. L’incontro ha sancito la volontà condivisa di avviare un percorso comune per il riconoscimento ufficiale del Distretto da parte della Regione Calabria.

Un momento di forte coesione, quello vissuto a Belmonte, che ha messo in luce l’impegno congiunto di attori pubblici e privati nella costruzione di una strategia unitaria per lo sviluppo turistico del territorio. Dai numerosi interventi è emersa la determinazione a dar vita a un progetto ambizioso e inclusivo, che abbracci non solo i comuni costieri ma anche i centri dell’entroterra collinare, con particolare attenzione all’area adiacente ad Amantea.

Il prossimo passo sarà la raccolta delle adesioni ufficiali da parte di tutti i partner coinvolti e la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento regionale. Un percorso articolato, ma che potrebbe portare benefici significativi in termini di promozione turistica e valorizzazione del territorio.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il comitato promotore all’indirizzo e-mail: distrettoturisticobassotirreno@gmail.com.