Belvedere in fiore, anche l’aiuola di Fratello Cuore sboccia di colori

di Nicoletta Toselli

Tra gli scorci fioriti e gli allestimenti che hanno trasformato la città in un giardino diffuso, in occasione della manifestazione Belvedere in Fiore – promossa dall’associazione WeAreBelvedere – ha attirato l’attenzione anche l’aiuola curata da Fratello Cuore. Un piccolo angolo di bellezza restituito alla comunità, frutto di un impegno quotidiano che si rinnova.

L’intervento dell’associazione, ormai da tempo attiva nella cura degli spazi pubblici, si è inserito con discrezione e coerenza nel contesto dell’iniziativa, offrendo ai passanti un colpo d’occhio di colori e armonia. Un gesto semplice, ma capace di raccontare molto: la dedizione, il senso civico, la volontà di partecipare attivamente alla vita della città.

«Crediamo fortemente nell’associazionismo e in tutte quelle forme di unione che rendono l’identità del nostro Paese più forte», ha dichiarato il presidente di Fratello Cuore, sottolineando lo spirito con cui l’associazione ha deciso di contribuire.

Un’iniziativa che dimostra come anche un’aiuola possa diventare simbolo di collaborazione e amore per il territorio, in un dialogo silenzioso ma concreto tra chi lavora, ogni giorno, per rendere Belvedere un luogo più bello e accogliente.