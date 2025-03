Belvedere Marittimo: “A tavola si decide la salute” l’associazione Sanità è Vita promuove la sana alimentazione

L’associazione Sanità è Vita sarà presente in data 15 marzo, alle ore 16,30, all’Evento

” Scuola Cucina – Tecnologia al servizio della sana alimentazione”, presso il Museo del Mare a Belvedere Marittimo.

Il team, capitanato dalla manager Silvana Impieri,

ha organizzato due incontri, sabato 15 e domenica 16,

per un weekend all’insegna di sapori, profumi e consigli pratici per una cucina gustosa e salutare con anche la presentazione pratica di alcune ricette.

L’associazione Sanità è Vita ha immediatamente accettato l’invito consapevole dell’importanza del mangiare in modo sano visto che il benessere inizia proprio dalla tavola e tra l’altro,

è di fondamentale importanza ricordare che una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte patologie,

e di gestione e trattamento di molte altre.

Lo stile di vita e le scelte alimentari agiscono in modo incisivo nella possibilità di evitare lo sviluppo di malattie, di controllarne l’evoluzione o,

al contrario, di provocarne l’insorgenza.

I ricercatori confermano che l’alimentazione incide anche sul tumore del seno.

I risultati di un numero crescente di studi stanno dimostrando l’importanza di una sana alimentazione nella prevenzione anche e soprattutto del cancro.

In particolare, l’OMS annovera una dieta sana ed equilibrata tra le abitudini che concorrono a uno stile di vita salutare, grazie al quale si possono prevenire 4 tumori su 10.

Il legame tra abitudini alimentari malsane e cancro in alcuni casi dipende dalla presenza di sostanze che favoriscono lo sviluppo della malattia come i grassi e le proteine animali, per esempio, diversi studi epidemiologici dicono che una dieta ricca di questi elementi favorisca la comparsa della malattia, al contrario cereali integrali, legumi, verdura e frutta invece hanno un effetto protettivo.

Ippocrate, padre della medicina con la sua frase esprimeva il ruolo fondamentale del cibo nella prevenzione e cura delle malattie “Fa che il Cibo sia la tua Medicina e che la Medicina sia il tuo Cibo”.