Belvedere Marittimo celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – INTERVISTA

Belvedere Marittimo (CS), 4 novembre 2025 – Momenti di puro raccoglimento misti al ricordo commosso di chi ha offerto se stesso, immolando la sua vita in difesa della Patria e della giustizia, hanno animato la comunità di Belvedere Marittimo riunita intorno alla piazza Caduti in Guerra, nel centro storico cittadino, celebrare la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Una cerimonia breve ma ricca di significato alla cui partecipazione ha caldeggiato l’amministrazione comunale.

Presenti gli studenti della scuola secondaria di I grado dell’IC “Padre Puglisi”, che insieme alla diverse autorità civili e religiose hanno ripercorso la storia, non più come un semplice testo scritto tra i libri di scuola, ma come un insieme di avvenimenti dalle quali estrarre valori e insegnamenti.

La manifestazione ha avuto inizio alle ore 10:00 con il raduno in Piazza Amellino: il corteo dei presenti si è poi diretto verso il Monumento ai Caduti dove ha avuto inizio la cerimonia, introdotta dall’esecuzione della Banda Musicale cittadina “Santa Cecilia”, sulle note della “Leggenda del Piave” e dell’Inno di Mameli.

A deporre la corona d’allora in onore della memoria ai concittadini caduti in guerra, il primo cittadino di Belvedere Marittimo, dott. Vincenzo Cascini, che a seguito della benedizione del monumento da parte del parroco del paese, don Francesco Castelluzzo, ha eseguito un breve ma intenso discorso in merito all’unità con l’elogio ai valori di pace e libertà, oltre che all’impegno delle Forze dell’Ordine, da sempre in prima linea per la sicurezza e il bene comune.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i militari della Stazione dei Carabinieri di Belvedere Marittimo.

A concludere la cerimonia il silenzio di chi ricorda e custodisce nel cuore il sacrificio e le gesta di chi un tempo ha portato un nome, oggi scalfito per sempre sul marmo di un monumento.