Belvedere Marittimo celebra San Daniele e accoglie le città del SS. Crocifisso

Belvedere Marittimo, 14 ottobre – Una giornata all’insegna della fede condivisa e della collaborazione istituzionale ha segnato Belvedere Marittimo, che lunedì 13 ottobre ha celebrato il suo patrono, San Daniele Fasanella, ospitando per l’occasione una delegazione dell’Associazione Nazionale delle Città del Santissimo Crocifisso. Belvedere Marittimo è tra i primi Comuni calabresi a far parte di questa rete, che conta 52 realtà aderenti in tutta Italia.

L’evento, promosso dalla Vicesindaca Francesca Impieri, si è svolto nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, luogo simbolo che custodisce il prezioso Crocifisso ligneo sull’altare maggiore. Erano presenti il Sindaco Vincenzo Cascini e le massime cariche dell’Associazione, tra cui il Presidente Giovanni Papasso e il Segretario Generale Giuseppe Semeraro, oltre ai Sindaci e delegati di numerosi Comuni aderenti, tra cui Bisignano, Laino Borgo, Altomonte, San Sosti, San Nicola da Crissa, Polia, Monterosso Calabro e San Giorgio Jonico.

Momento centrale della mattinata è stata la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentano – Scalea. Nella sua omelia, il Vescovo ha rivolto un forte richiamo all’unione tra dimensione civile e spirituale, sottolineando come la fede e la vita interiore siano strumenti essenziali per “servire meglio il bene comune“. Un invito specifico è stato indirizzato ai sindaci e agli amministratori, esortandoli a coltivare questa sensibilità per promuovere una crescita umana, culturale, sociale e spirituale condivisa.

Al centro del suo messaggio, la figura del Crocifisso, interpretato non come segno di condanna, ma come “amore e salvezza“, un amore che “ci ama fino a dare tutto di sé”. Mons. Rega ha infine ricordato che anche le “croci quotidiane, portate con amore, diventano via verso il bene più grande”, un messaggio di speranza che sostiene le fatiche di ogni giorno.

Dopo la celebrazione, animata anche dalla presenza di fra Rocco Timpano (rettore della Chiesa) e padre Francesco Lanzillotta, la delegazione è stata accolta nella comunità cappuccina. La giornata è culminata con la solenne processione in onore di San Daniele.

L’impegno di Belvedere Marittimo nell’Associazione è stato suggellato dalla consegna della Bandiera Associativa e del Piatto Istituzionale al Comune. Un altro momento significativo è stata la proclamazione di Fabrizia Arcuri quale Ambasciatrice di Belvedere Marittimo nell’Associazione, su proposta della Vicesindaca Impieri, con la motivazione ufficiale: «Per l’impegno di sempre verso la promozione di Belvedere Marittimo e, soprattutto, per la devozione al SS. Crocifisso: un segno concreto di unione e di fede, custodia viva della nostra tradizione».

«Abbiamo scelto di ospitare la delegazione proprio durante le celebrazioni di San Daniele per condividere la fede che ci unisce e rinsaldare i legami con le Città del Santissimo Crocifisso», ha dichiarato la Vicesindaca Francesca Impieri. «Per Belvedere Marittimo questo incontro significa valorizzare il nostro patrimonio spirituale e culturale, costruire nuove sinergie e aprire opportunità concrete per la comunità, dall’accoglienza alla promozione del territorio. È un impegno che portiamo avanti con orgoglio e visione comune».

L’incontro si configura così come un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione del patrimonio spirituale e culturale della cittadina tirrenica, proiettandola in una rete nazionale che promette di aprire nuove vie di sviluppo e collaborazione.