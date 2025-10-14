Belvedere Marittimo celebra San Daniele Fasanella, Patrono della città – VIDEO

Belvedere Marittimo (CS), 14 ottobre 2025– La comunità di Belvedere Marittimo ha dato avvio ai solenni festeggiamenti in onore di San Daniele Fasanella, patrono della citta.

Un fitto programma religioso misto ad un altrettanto programma civile, animerà per ben 7 giorni il lungomare cittadino e le piazze adiacenti.

Un’ atmosfera pronta a tingersi di fede e tradizione che assieme costituiscono un elemento singolare nella cultura locale.

Nella giornata di ieri, lunedì 13 ottobre, in occasione della festa patronale, la città di Belvedere Marittimo ha visto intensificarsi l’iter commemorativo a San Daniele, suo concittadino, che aderì all’Ordine dei Frati Minori di San Francesco d’Assisi e morì decapitato per mano dei Saraceni a Ceuta, nell’attuale Marocco, per aver annunciato il Vangelo.

La comunità belvederese ha dunque vissuto momenti di rilevante importanza, destinati ad imprimersi nella storia locale.

Alle ore 11:00, presso la chiesa di Santa Maria del Pianto (meglio conosciuta del Santissimo Crocifisso), nel cuore del centro storico cittadino, ha avuto luogo la cerimonia d’intitolazione a Belvedere Marittimo quale “Città del Santissimo Crocifisso”.

È poi seguita la tradizionale processione del simulacro di San Daniele che dal Convento dei Frati Minori, ha percorso le vie del paese per raggiungere la piccola chiesa al santo dedicata, in zona marina, dove stazionerà fino lunedì 20 ottobre.

Una prima tappa della processione si è svolta presso la chiesa di Santa Maria del Popolo e Santi Giacomo e Nicola, dove ha avuto luogo la Solenne Celebrazione Eucaristica,officiata e presieduta da Sua Eccellenza Mons. Stefano Rega, Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea.

Il corteo processionale, con la rigogliosa presenza di autorità civili e religiose, ha poi proseguito sino al consueto arrivo in zona marina, nella piccola chiesa di San Daniele il cui sagrato, brulicante di fedeli, ha accolto la cerimonia di accensione della lampada votiva con la consegna dell’olio, quest’anno offerto dai sindaci dei comuni di Cassano allo Jonio, Cetraro e Diamante, rispettivamente da Gianpaolo Giacobini, Giuseppe Aieta e Achille Ordine.

A conclusione del rito religioso, ha avuto inizio la serata musicale a cura di Devis Muccari, un’ eccellenza della musica popolare calabrese.

Organettista, polistrumentista e cantante, Muccari è celebre per il suo repertorio etnico popolare che risveglia radici e costumi di un popolo.

E ieri sera è toccato a Belvedere cantare e ballare a ritmo di nacchere e tamburi, per concludere una giornata memorabile, unica, indimenticabile.