Belvedere Marittimo (Cs): diplomazia e giovani protagonisti alla chiusura della Summer Peace University

Si chiude domani, venerdì 17 ottobre, la seconda edizione della Summer Peace University (SPU) a Belvedere Marittimo (CS), ma non sarà una semplice formalità, bensì un “Forum Internazionale” di alto profilo, patrocinato dalla Commissione Europea, che promette di trasformare la conclusione del percorso formativo in un’autorevole piattaforma di confronto geopolitico.

Il borgo calabrese, eletto a “Village of Wisdom” per l’occasione, ha ospitato per due settimane un vero e proprio laboratorio diffuso, promosso dall’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (IsCaPI) con il sostegno della Commissione Europea e in collaborazione con l’Ufficio Italia del Parlamento Europeo. Oltre sessanta ore di attività intensiva sui temi più caldi dell’agenda internazionale—dalla transizione digitale alla sicurezza energetica, dalla resilienza democratica al cambiamento climatico—hanno coinvolto delegazioni studentesche provenienti da Europa, Africa, Asia e America Latina.

Il Forum di chiusura vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti internazionali e diplomatici. Dopo i saluti dell’Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo, interverranno Saywan Sabir Mustafa Barzani, Ambasciatore della Repubblica dell’Iraq presso la Confederazione Svizzera; Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy, Chargé d’Affaires a.i. dell’Ambasciata della Repubblica del Sudan; e Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria.

La discussione, moderata dalla giornalista Fabrizia Arcuri, si concentrerà su tre assi cruciali in questo momento storico: i modelli di autonomia nei contesti di conflitto, la diplomazia multilaterale e i processi di pace in un quadro di profonde trasformazioni geopolitiche globali.

L’appuntamento di domani segue altri due momenti pubblici significativi: il forum “Il futuro dell’ordine globale” del 10 ottobre, incentrato sul ruolo dell’Europa in uno scenario multipolare, e il “Peace Talk” del 15 ottobre con il prof. Pier Virgilio Dastoli, che ha offerto una lucida riflessione sull’attualità del Manifesto di Ventotene come bussola per l’unità europea.

Il momento più carico di significato, tuttavia, sarà affidato alle delegazioni studentesche della SPU. Provenienti da quattro continenti, i giovani prenderanno la parola per un momento di “restituzione simbolica”, un confronto diretto con istituzioni e autorità locali per condividere riflessioni, apprendimenti e le prospettive emerse durante l’intenso percorso formativo.

Un’occasione che sintetizza lo spirito della Summer Peace University: trasformare l’alta formazione, supportata da un network di oltre venti università internazionali, in pratica condivisa e la conoscenza in attiva cittadinanza globale. La chiusura di domani non sarà, dunque, un punto d’arrivo, ma una solida rampa di lancio verso nuove traiettorie di cooperazione internazionale e sviluppo locale, dimostrando come anche un piccolo borgo del Sud Italia possa diventare un crocevia essenziale per la diplomazia di pace.